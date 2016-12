Vereadores e prefeitos da comarca de Inhapim são diplomados

INHAPIM – Foram diplomados na tarde desta segunda-feira (19), os prefeitos e vereadores eleitos dos municípios de Bugre, Dom Cavati, Iapu, Inhapim, São Domingos das Dores, São João do Oriente e São Sebastião do Anta. A diplomação aconteceu no salão nobre da prefeitura de Inhapim e a mesa diretora foi composta pela juíza da 128ª zona eleitoral, Solange de Borba Reimberg, pelo promotor eleitoral Marcelo Magno Ferreira e Silva e pelo atual prefeito do município, Hamilton Chagas, o “Bó”.

A juíza Solange de Borba enfatizou que a diplomação é a etapa final das eleições e agradeceu a todos os eleitos, familiares e os que participaram de todo esse processo, que ocorreu dentro da normalidade. “Agradeço também a equipe do cartório eleitoral, à prefeitura que abriu as portas para a transição de governo. Hoje consagramos a vontade do povo e parabenizo a todos os eleitos”.

O promotor Marcelo Magno agradeceu a juíza pelo empenho e dedicação e ressaltou que a democracia saiu vitoriosa. “Vivemos um momento árduo na democracia, o povo tem exigido cada vez mais transparência. Espero que os diplomados reflitam sobre o anseio social”.

Márcio Elias, prefeito eleito de Inhapim, ressaltou que recebe o diploma com muita satisfação, que é a homologação de sua campanha. Sobre suas expectativas para o próximo ano, Márcio disse que tem a pretensão de começar seu governo com muita responsabilidade e fazer uma administração participativa com o povo, como disse em sua campanha. “Vamos trabalhar com muitos programas sociais e analisando a necessidade do município, pretendo implantar o empreendedorismo, o que refletirá em todas as áreas”.

BUGRE

PREFEITO: JORDÃO VIANA TEIXEIRA

VICE: ELMA

VEREADORES

RENATO TEIXEIRA LOURES

CLEOMAR DE FÁTIMA MONTEIRO LAUREANO

JOSÉ CARLOS PIRES

VALÉRIO EUGÊNIO VIANA GONÇALVES

ANTÔNIO DA COSTA BARBOSA

VALDECI MACEDO DE LIMA

SIDNEY ATANASIO DA SILVA

GILMAR FERREIRA COELHO

ONOFRE MARTINS DE MENEZES

DOM CAVATI

PREFEITO: JOSÉ SANTANA JÚNIOR

VICE: GERALDO MANGELA

VEREADORES

AMARILDO AFONSO DE SOUZA

ZAQUEU FERREIRA CAMPOS

JADSON NASCIMENTO BRAZ

EDUARDO DE FREITAS

SIMONE DIAS DA SILVA

LEANDRO RODRIGUES MARTINS

JOAO FERREIRA ROBERTO

ELCIO FERNANDO DOMINGUES

DJALME RODRIGUES DA SILVA

IAPU

PREFEITO: JOSÉ CARLOS DE BARROS

VICE:RUBENS MEDEIROS

VEREADORES

JOSE LUCIANO ANACLETO

VALDIRENE TEIXEIRA GOULART RIBEIRO

ANTONIO CARLOS MATIAS

JOSE FIDELES DE ALMEIDA

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

MARCELO FERREIRA ALVES

ROBERTO MARTINS DE PAIVA

WEBERT FERREIRA FONTES

PEDRO FERREIRA DA ROCHA

INHAPIM

PREFEITO: MARCIO ELIAS DE LIMA E SANTOS

VICE: GERALDO VIEIRA

VEREADORES

JOSÉ LÚCIO RAMOS

LEONARDO DE CASTRO RODRIGUES

DOMINGOS SÁVIO GONÇALVES

WELISSON ABRANTES MARTINS

CARLOS JOSÉ MARQUES SILVA

LORENA SIQUEIRA SANTOS CORREA

VALDEIR BARBOSA DE OLIVEIRA

JOSÉ DE OLIVEIRA BATISTA

SUELENA DOS SANTOS SOUZA

MAURO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA

MARCIO HELENO BARBOSA

SÃO DOMINGOS DAS DORES

PREFEITO: JOSÉ ADAIR DA SILVA

VICE:NILSON QUINTANILHA

VEREADORES

JOSE CIRILO DE SOUZA

JUVENAL ALVES FURTADO

GERALDO MAGELA MOTA

MARCIO SANTANA COIMBRA

JOÃO BATISTA DE CARVALHO

JOSE GONÇALVES DA SILVA

CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA COSTA

SERGIO JOSE DE SOUZA

LUCCAS JOSE DE ANDRADE

SÃO JOÃO DO ORIENTE

PREFEITO:JOAQUIM COELHO DA SILVA

VICE:JOÃO CORDEIRO

VEREADORES

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA

TIAGO MARTINS DE FREITAS

ARTUR ANDRADE PEREIRA

CARLOS FERNANDES DE LIMA

JOÃO EDSON FERREIRA

WILTON DE SOUZA LIMA

REGILAENE NÊDES ALCÂNTARA

EDUARDO MÁXIMO DE AGUIAR

JAEDER LEITE DA COSTA

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

PREFEITO: JOÃO BATISTA VINHA

VICE: Ailton

VEREADORES

ADEILSON ROQUE DA SILVA

LEONARDO DA VINCE DO VAL SILVA

VALTER VINHA

SEBASTIÃO CUSTÓDIO DE MELO

PAULO PINTO DA SILVA

JOSE RONALDO COIMBRA

FABRÍCIO DE SOUZA BRITO

RAIMUNDO DORNELAS DA COSTA

JOAQUIM DE PAULA NETO