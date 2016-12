Prefeitura de Caratinga inaugura Escola Municipal em Cordeiro de Minas

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga não para e mesmo no final do ano inaugurou várias obras na cidade e distritos. Uma delas, de grande importância, foi inaugurada na manhã desta terça-feira (20), em Cordeiro de Minas. A tão sonhada Escola Municipal “Professora Conceição Martins da Silva” agora, poderá receber o triplo de alunos, com capacidade para mais de 300 crianças de 4 a 10 anos de idade, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Programa Mais Educação.

A sede própria conta com cinco salas de aula, três salas multifuncionais que servirão para biblioteca, sala de informática e atendimento especializado, sala para o setor administrativo, sala de professores, além de pátio com parte coberta para as atividades infantis. A novidade é que com esta obra, a escola poderá oferecer almoço às crianças já que o horário de funcionamento que antes era apenas no turno da tarde, se estenderá também para o turno matutino.

Durante o evento de inauguração, servidores, pais, alunos e comunidade se mostraram felizes com a obra entregue já que desde a municipalização, em 1998, esta escola funcionava em três prédios diferentes, pagando aluguel, além de atender apenas no horário da tarde. Em agradecimento, alunos do 2º e 5º anos fizeram apresentações artísticas.

Antes do descerramento da placa oficial de inauguração, a diretora da Escola Municipal, Rita Cordeiro de Oliveira Fernandes, falou da alegria daquele momento para o distrito. “Este era um sonho para nossa comunidade. E mesmo com a crise que assola nosso país, o prefeito Marco Antônio Junqueira mostrou força de vontade e empenho, e além de construir nossa Escola, valorizou a área pedagógica, asfaltou a serra de acesso ao distrito e implantou o serviço de ambulância 24 horas”. E completou, “este espaço tão bonito e sonhado fomentará a educação e o saber de nossas crianças”.

O secretário Municipal de Educação, Jaider Rodrigues Gonçalves, disse que a construção da Escola era um sonho de todos. Fazendo referência à fala da diretora, disse que “todos eram contaminados pelo sonho e desejo da comunidade”. O secretário acrescentou, “esperamos que, assim como foi esta gestão, nos próximos anos, a Educação continue como uma das prioridades”.

O prefeito Marco Antônio Junqueira não pode comparecer à inauguração de Escola por causa de reuniões referentes ao final da gestão. O chefe de Gabinete, José do Carmo Fontes, representando o prefeito, também destacou o importante marco histórico daquele momento e o empenho para finalizar a obra em tempo hábil. “Assim como em nossa vida, a gestão pública também tem suas prioridades e está Escola era uma obra que as pessoas realmente precisavam”.