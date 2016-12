PAINEL 21-12-2016

Mauro Lopes

No último dia 18, o site do DIÁRIO bateu recorde de acesso para um domingo. Afinal foram quase 10 mil visualizações da entrevista do deputado Mauro Lopes, demonstrando toda influência do deputado majoritário da região.

Mauro Lopes II

Com lema “Por onde ele passa tudo melhora”, Mauro Lopes fez um registro de obras do passado, obras encaminhadas com sucesso no governo de Marco Antônio e as que tiveram reveses. Ele registrou também as obras que virão na gestão de Dr. Welington, para que ninguém aposse dos movimentos parlamentares do deputado.

Mauro Lopes III

Nas redes sociais houve críticas ao deputado, que foi seis vezes eleito com a maior votação na região e tendo Caratinga com maior reduto eleitoral num rol de mais de uma centena de cidade pelas quais Mauro é votado. É claro que Mauro Lopes não agrada a todos e a todos, já que sua votação sempre girou entre 12 a 15 mil votos, ou seja, 30 % dos eleitores da santa terrinha.

Mauro Lopes IV

No entanto a oposição a Mauro Lopes já trouxe deputados como Marcelo Siqueira, Alexandre Silveira e por último Misael Varela, que foram bem votados na santa terrinha, mas deixaram poucas marcas de obras, tanto em Caratinga como em toda região. O diferencial, que os antigos sempre comentam, é que Caratinga antes de ter um deputado federal que representava região, era muito carente de obras, mesmo que Mauro Lopes não teria conseguido sanar todas nossas demandas, há dois Caratinga distintos: um antes de Mauro Lopes e outro depois. No primeiro tinha-se pouco, no segundo, a cidade se transformou em várias direções, com ações diretas e indiretas, mas com o fortalecimento político da região.

Adalclever Lopes

A importância política de Mauro Lopes não se limita apenas nas obras e benefícios que trouxe para cidade, amparando nossas instituições a virarem polo de ensino, mas fortaleceu a região ainda mais inserindo seu filho Adalclever Lopes, hoje terceiro homem na política mineira, com resultados diretos em benefícios como a construção do novo Fórum, Batalhão de Polícia Militar, dentre outras ações de fortalecimento de Caratinga como polo regional.

Críticas e análises

As críticas sempre são bem-vindas aos nossos representantes, elas servem para que busquem mais, mas devem ser analisadas todas num contexto maior. Ipatinga e todo vale do Aço, mesmo com uma população superando 600 mil pessoas, tem apenas a deputada Rosângela Reis como representante política, muito aquém das demandas de uma das regiões mais ricas do Estado de Minas Gerais. Assim fica sempre o lema de melhorar o que já temos, mas não abrir mão daquilo que já conquistamos. Fica o toque.

Destaques do Ano

No sábado (17) e domingo (18) foram divulgados mais cinco destaques de 2016: Feira de Agronegócios da Credcoopoer (Agropecuário), Tiago Franco (idealizador da Feira de Agronegócios (Cooperativismo)), Play Kids (Casa de Eventos), Lions Clube Caratinga Centro, através de Angélica Schmidt (Clube de Serviços) e Dr. Welington (Política).

Destaque do Comerciário

O destaque do setor dos Comerciários em 2015 foi Tião da Casa Tamoio. Em 2016, o DIÁRIO homenageia como destaque dos comerciários, Rubinho da Farmácia, que trabalha no ramo de farmácias há 52 anos na santa terrinha. Rubinho, que é casado há 40 anos com Dinair Espínola, tem três filhos e quatro netos, sendo o mais antigo farmacêutico hoje na cidade. Rubinho comentou que o segredo do trabalho “é ter amor a profissão, dedicar mesmo, fazer com amor, não é só trabalhar por trabalhar que não resolve nada, olhar o ser humano como pessoa”. Ele comentou que no passado todos procuram os farmacêuticos, “eram os médicos do povo”, mas hoje, respeitando as normas da vigilância sanitária essa procura é menos intensa. Rubinho da Farmácia é em 2016 o destaque do DIÁRIO.

Destaques do DIÁRIO

E amanhã tem mais destaques e estamos há duas edições do final do ano. A equipe de redação do DIÁRIO está preparando uma edição especial de Natal que irá as bancas nesta sexta-feira (23). Imperdível. Mais um especial de fim de ano. A turma aqui não para!!! É só entusiasmo para levar para você as melhores matérias e as mais significativas mensagens. É difícil, mas a gente faz.

Casa Auxiliadora

Na edição de domingo (18) publicamos a matéria “Mauro Lopes anuncia trincheiras no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga”. Na reportagem foi usada uma foto antiga, onde aparece a garagem da Viação Itapemirim. Vários leitores entraram em contato e disseram que a cidade se modernizou e hoje no local está instalada a Casa Auxiliadora, reconhecida por ser um dos maiores estabelecimentos de Minas Gerais voltados para materiais de construção.