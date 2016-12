9º Ateliê Científico fecha o semestre letivo e premia os melhores trabalhos

CARATINGA – Em mais um semestre, foi realizado na FIC – Faculdades Integradas de Caratinga, a nona edição do Ateliê Científico da unidade. Nele, os alunos dos oito cursos de graduação da Doctum unidade Caratinga apresentam trabalhos científicos desenvolvidos ao longo de cada semestre e que são escolhidos a partir dos Grupos de Leitura Supervisionada (Grules). Esse grupo é uma política institucional da rede que tem o propósito de utilizar a pesquisa como estratégia de ensino em sala de aula.

A nona edição do Ateliê Científico da FIC reuniu 63 trabalhos apresentados em forma de artigos, resenhas, resumos expandidos, papers e demais modalidades, cada um com uma temática distinta. Inventos e protótipos da Engenharia Civil e Elétrica, e apresentações orais da Arquitetura, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciência da Computação e Serviço Social geraram um grande movimento envolvendo professores orientadores, coordenadores de curso e comissão de avaliação.

O vice-diretor da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, destaca como o Ateliê Científico é uma inovação no processo acadêmico da Rede Doctum sendo um formato de ensino-aprendizagem exclusivamente desenvolvido pela instituição, através do seu corpo docente e coordenação de pesquisa. “O aluno Doctum têm esse diferencial na aprendizagem, ele não encontra essa proposta em nenhuma outra instituição e torna-se não só um aluno repetidor de informação, mas um aluno que constrói o seu conhecimento e que aprende a fazer proposições de pesquisa. Aqui no Ateliê enxergamos o que cada aluno conseguiu produzir e é de impressionar o salto que esse aluno dá em sua trajetória e na sua carreira acadêmica. O aluno da FIC é um aluno diferenciado, motivo de orgulho para toda a Rede”.

Para o coordenador de Pesquisa, professor Rodolfo Assis, a pesquisa como estratégia de ensino é uma maneira de acrescentar também no desenvolvimento profissional do aluno. “Os anais desse evento são publicados na revista Doctum e é uma publicação formal, com registo. Nesse aspecto o aluno que saiu de uma faculdade com uma publicação está um passo à frente no mercado de trabalho com um importante diferencial”.

O Ateliê Científico 9 contou com a apresentação de sessenta e três trabalhos sendo que destes, nove trabalhos foram premiados. A entrega dos certificados aos melhores trabalhos escolhidos pela comissão avaliadora aconteceu no Casarão das Artes e contemplou os melhores trabalhos do ano de 2016 desenvolvidos nas duas edições deste ano: 8º e 9º Ateliê Científico, totalizando dezoito trabalhos agraciados.

“A premiação é o reconhecimento do mérito de alunos e professores que desempenharam juntos um trabalho dedicado e participativo em suas disciplinas ao longo do semestre. A presença dos pais e de convidados dos alunos no singelo, mas marcante evento de premiação reforça a promoção profissional e pessoal do aluno dentro da comunidade em que está inserido. Queremos alunos mais motivados, mais capazes, e mais felizes com os resultados que atingem” finaliza o coordenador de pesquisa Rodolfo Assis.