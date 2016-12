FUNEC NA COMUNIDADE ATRAVÉS DO CASU

Curso Culinário qualifica comunidade do bairro Santo Antônio

CARATINGA – Na tarde da última terça-feira (13) foi concluído o Curso Culinário Profissionalizante do Instituto CASU Social, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC). Vinte e cinco alunas prepararam uma ceia de Natal, receberam seus certificados e confraternizaram com a equipe de Nutrição do Centro de Assistência à Saúde do UNEC (CASU), responsável pelo curso.

A cerimônia de entrega dos certificados contou com a presença da idealizadora, a senhora Luzia Soares Genelhu Fonseca, da Casa de Maria Rainha da Paz. Há aproximadamente 15 anos, a instituição criou a Cantina Rainha da Paz, que atende mais de 50 crianças em situação de vulnerabilidade social no bairro Santo Antônio e que passou a ser integrada ao Instituto Casu Social em julho deste ano.

O curso consistiu em seis módulos, de outubro a dezembro, com aulas quinzenais. Foram abordadas as técnicas de preparo dos alimentos, o cuidado com a escolha dos ingredientes e o armazenamento para consumo. O grupo que conduziu a qualificação contou com duas nutricionistas e dois estagiários do oitavo período do curso de Nutrição do UNEC.

IMPACTO SOCIAL

Brunela Rossoni Laignier, coordenadora de Nutrição do CASU, conta que o curso foi elaborado pensando em incentivar a geração de renda e a sustentabilidade econômica das famílias assistidas. “Ensinamos a produzir salgados assados e fritos, receitas de doces e a ceia natalina. São pratos que podem ser comercializados, auxiliando as alunas no mercado de trabalho, até mesmo abrindo o próprio negócio”, destaca.

De acordo com Thais Borges, nutricionista que também ministrou parte das aulas, foram obtidos excelentes resultados. “Vimos que as pessoas que fizeram o curso procuravam sempre saber o custo das preparações para comercializar depois, o que consideramos uma resposta muito boa”.

Luciana Ribeiro Silva é uma das moradoras do bairro Santo Antônio que concluíram os módulos. Para ela, a atuação da FUNEC, através do Instituto CASU Social, vem trazendo conhecimentos importantes para ela e as demais alunas. “Aprendemos muito sobre a preparação de alimentos e ainda tivemos a chance de unir a comunidade, estarmos juntos e conhecermos grandes profissionais”, afirma.

Para 2017, o Instituto CASU Social prepara um curso de culinária voltado às crianças. “Uma aluna de Nutrição realizou aqui um trabalho de graduação com as crianças, abordando as boas práticas de higiene para a alimentação, e a partir de então tivemos essa ideia. Serão preparações simples, mas que permitam que elas tenham contato com os alimentos”, revela Thais Borges.