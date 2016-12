Sicoob Credcooper inaugura posto de atendimento no Ceasa

Produtores terão acesso a serviços bancários na unidade de Caratinga, sem necessidade de deslocamento a uma agência bancária

CARATINGA- Quase 200 produtores serão beneficiados com a inauguração do posto de atendimento do Sicoob Credcooper na Central de Abastecimento (Ceasa) de Caratinga. O espaço, que já abrigou os serviços há alguns anos, foi completamente reestruturado e modernizado para atender aos produtores.

A maioria dos produtores escoa sua produção dos municípios vizinhos e manifestou o desejo de agilizar os serviços bancários ainda na unidade do Ceasa, sem necessidade de deslocamento a uma agência de Caratinga. Respondendo a essa expectativa, a inauguração aconteceu na manhã de ontem e contou com a presença de funcionários da cooperativa e de associados.

O Sicoob Credcooper já tem parceria com a Ceasa através das centrais de compras, projeto que reúne empresas que ofereçam produtos com preços especiais aos participantes da Central. Preços e prazos mais atraentes são disponibilizados aos compradores, bem como variedade e quantidade de produtos que individualmente seriam mais caros de adquirir.

POSTO DE ATENDIMENTO

De acordo com o representante da Associação dos Produtores da Ceasa de Caratinga, Givanildo Raimundo Batista, afirma que os produtores comemoram mais esta parceria com o Sicoob Credcooper. “O Conselho de Administração em parceria com a Associação resolveu fazer um ponto de atendimento aqui novamente. Uma agência muito boa; vai atender a nós produtores da melhor maneira possível. Vai ajudar a pessoa a não ter aquela obrigação de se deslocar até a sede do município para pagar uma conta ou boleto”.

O presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares, ressaltou a importância de valorizar os produtores do Ceasa, que se tornaram associados da Cooperativa. “É uma história, até quase que um romance. Através do Ceasa chegamos em Piedade de Caratinga e Ubaporanga, esses associados vieram do Ceasa. E a partir de um dado momento, eles foram migrando para as agências e foram esvaziando o Ceasa. Aparentemente, deu-nos a atender que o Ceasa não tinha mais necessidade, mas os produtores nos procuraram e reivindicaram muito, com razão, porque tinham necessidade aqui. Por exemplo, pessoal de Santa Bárbara, não queria passar em Caratinga, gostaria de pagar aqui uma conta de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), boleto bancário. E aqui poderão fazer esses pagamentos, sem ter a necessidade de passar dentro das nossas agências, ao mesmo tempo é forma de diminuir até mesmo o fluxo de pessoas, nas nossas agências durante a semana, especialmente segunda e quinta-feira”.

Os produtores terão toda estrutura necessária, com caixa eletrônico à disposição para pagamento de contas, através de débito em conta ou depósito. “Vamos começar operações de negócios aqui também, vai ter um gerente atendendo toda semana. Um atendente, vigilância e o transporte de valores, através de carro forte”.

Os serviços já estarão à disposição a partir desta quinta-feira (22), de 8h às 11h30. Qualquer dúvida, o produtor pode buscar orientação com o funcionário Thiago Moura.