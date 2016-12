Policiais apreendem maconha e detém um suspeito de envolvimento com o tráfico

UBAPORANGA – Tales Alves Bramusse, 18 anos, foi preso na tarde de ontem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ocorrência, registrada na Rua Sebastião Ribeiro, em Ubaporanga, os policias apreenderam 98 buchas de maconha.

A Polícia Militar recebeu denúncia relatando que um jovem chamado ‘Tales’ estaria traficando drogas em sua residência e que ele teria recebido grande quantidade de maconha. Diante da denúncia, os militares fizeram levantamentos e constataram o envolvimento de Tales com o tráfico.

Os militares foram até a casa do denunciado e a mãe de Tales disse que ele não estava em casa; mas ao saber do teor da denúncia, autorizou a entrada dos policiais na residência. Os militares vistoriaram o quarto do jovem e encontraram 98 buchas de maconha em cima do guarda-roupa. A droga foi deixada numa sacola.

Durante as buscas, Tales chegou à sua casa. Ele disse ser o proprietário da metade das buchas encontradas e que a outra parte pertenceria a um jovem, 21 anos.

A PM fez rastreamento, mas esse outro envolvido não tinha sido detido até o final dessa edição. Tales foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.