Caminhão que saiu de Santa Bárbara do Leste tomba na BR-381, em Ravena

DA REDAÇÃO – Três pessoas ficaram feridas na capotagem de um caminhão, na madrugada de ontem, na altura do quilômetro 444 da BR-381, perto de Ravena. O acidente aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um homem, um adolescente e o motorista foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. O caminhão saiu de Santa Bárbara do Leste, e transportava uma carga de hortifrútis para a Ceasa. Após o condutor Lucimar Rocha de Souza, o “Lucinho do Tomate” que foi candidato a prefeito de Santa Bárbara do Leste, perder o controle da direção, o veículo capotou na pista, no sentido Belo Horizonte.

“Quando nós chegamos ao local, o caminhão estava de ponta-cabeça, com a cabine parcialmente esmagada. Nós verificamos que havia duas vítimas presas às ferragens. Fizemos o trabalho de cortar as ferragens e retirar essas vítimas, que foram encaminhadas ao hospital pronto-socorro.”, informou o aspirante Artur Henrique Santos, do Corpo de Bombeiros.

A carga ficou espalhada na pista. A rodovia precisou ser interditada por quase duas horas para a limpeza e o atendimento das vítimas.

O motorista Lucinho sofreu apenas escoriações, já o menor sofreu três fraturas num dos braços e se encontra internado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O outro passageiro já teve alta médica.