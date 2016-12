Ônibus é assaltado, mas militares agem rápido e prendem os suspeitos

UBAPORANGA – Em uma ação ousada, bandidos assaltaram um ônibus neste domingo (18), porém os militares agiram rápidos e conseguiram prender os suspeitos Luiz Carlos Rosa Pires, 19 anos, Davi Calixto Gonçalves, 21, e Carlos Henrique Escaramboni, 23; todos moradores da cidade de Piedade de Caratinga. No veículo estavam os chamados ‘sacoleiros’, que iriam para São Paulo/SP fazer compras.

O ônibus da empresa Talismã parou no trevo da cidade de Ubaporanga para que uma mulher pudesse embarcar. No carro estavam 30 passageiros e dois motoristas. Enquanto um dos condutores realizava o recolhimento das malas, dois autores, que estavam encapuzados, começaram a agir. Luiz Carlos, que portava uma arma de fogo, e Davi renderam o motorista e entraram dentro do coletivo. Conforme as vítimas, Luiz Carlos anunciou o roubo e foi para o fundo do ônibus; enquanto isso Davi foi recolhendo

os pertences das vítimas. Em seguida, entraram no veículo Montana, placas Simonésia, dando início a fuga, mas o veículo acabou tendo uma das rodas dianteiras arrancadas durante o percurso. Quando os autores chegaram à estrada de acesso ao distrito de São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga, deixaram a picape e entraram num matagal.

A PM empenhou grande efetivo nesta operação e conseguiu prender os suspeitos. Segundo informações colhidas pela PM, Luiz Carlos foi passageiro desta empresa de turismo por dois anos. O ônibus realiza está viagem para levar os comerciantes de Caratinga e região à famosa “Feira da Madrugada”, realizada na capital paulista, para efetuarem compras de mercadorias para revender em seus estabelecimentos. Luiz sabia que todos os passageiros viajavam com certa quantia em dinheiro, então planejou o assalto com seus dois comparsas. De acordo com as vítimas, durante o assalto foram roubados dinheiro, malas, bolsas e objetos.

A PM apreendeu uma arma e conseguiu recuperar grande parte dos itens roubados. A picape usada pelo trio também foi recolhida.

Os acusados foram detidos e conduzidos para Delegacia de Policia Civil, em Caratinga.

Fotos: Edson Simões (Doctum TV)