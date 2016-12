Suspeito de roubar em mercearia morre durante tentativa de fuga

DA REDAÇÃO – Na tarde de sábado (17) um assalto foi registrado em uma mercearia localizada no distrito de Jerusalém, zona rural de Inhapim. Durante a fuga, um dos acusados, Michel Calixto dos Anjos, 20 anos, morreu após colidir a moto contra uma vaca.

Conforme uma funcionária, quando alguns clientes faziam compras, dois jovens chegaram em uma moto e pararam em frente ao estabelecimento. Eles entraram na mercearia e um dos assaltantes apontou a arma de fogo e disse para a funcionária, “passa a grana, desgraça”, tendo a vítima entregado 200 reais que estavam no caixa.

A Polícia Militar foi acionada e no decorrer do rastreamento, foi informada que os autores teriam fugido sentido a cidade de São Sebastião do Anta. Também foi avisado que eles teriam deixado a moto em um matagal. Quando os militares chegaram ao local, depararam com um grupo de, aproximadamente, 30 pessoas que seguiam os autores.

Os militares foram informados que durante a fuga, os autores colidiram a moto contra uma vaca e que ambos vieram a cair. Então, abandonaram a motocicleta e fugiram por um pasto e chegaram a efetuar disparos como forma de intimidação.

Segundo essas pessoas, um dos autores parecia cansado e, de repente, caiu no meio do pasto. O comparsa percebeu a situação e o arrastou até uma pedreira. Após a chegada da PM foi possível constatar que se tratava de Michel, que estava estirado ao chão e não apresentava os sinais vitais.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local e não constatou nenhum vestígio de agressão ou disparo de arma de fogo, liberando o corpo para o serviço funerário. A moto, placas de Ibatiba/ES usada pela dupla, acabou apreendida.

Os militares fizeram rastreamento, mas o outro autor não tinha sido encontrado até o final dessa edição.