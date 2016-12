Fratricídio na zona rural de Imbé de Minas

Lavrador mata irmão com golpes de foice e alega que se sentia ameaçado

DA REDAÇÃO – Um crime de fratricídio foi registrado na noite deste sábado (17) no Córrego da Palhadinha, zona rural de Imbé de Minas. O lavrador Eleomar Braz de Castro, 24 anos, foi preso acusado de matar o seu próprio irmão, Márcio Braz de Castro, 36. Eleomar usou uma foice para assassinar a vítima.

De acordo com levantamentos feitos Polícia Militar, Eleomar é usuário de drogas e sempre foi muito agressivo, seja com familiares ou com as demais pessoas. Ultimamente ele apresentava comportamento estranho e dizia ter alucinações. O jovem desconfiava que seu irmão tivesse colocado veneno na água que ele tomava.

No sábado, houve uma discussão e Eleomar pegou um facão e ameaçou Márcio. Com a vítima tinha o hábito de sair para ingerir bebidas alcoólicas, Eleomar se escondeu próximo a porteira da entrada da propriedade de Márcio. Como a vítima voltava bêbada para casa, foi surpreendida por Eleomar, que atacou usando uma foice. Os golpes foram tão fortes que o rosto de Márcio ficou desfigurado.

Na manhã de domingo (18), durante rastreamento, a PM foi informada que Eleomar voltou para casa. Os militares foram ao local, prenderam o acusado e também recolheram a foice usada para matar a vítima.

Eleomar foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Ele chegou a conversa com a imprensa e alegou que Márcio não lhe dava sossego. “Ele estava me atentando. Eu estava com raiva dele e queria matá-lo”, afirmou.

O acusado também disse que não agiu de forma premeditada. “Há um ano que estou trabalhando sem dormir, há um ano trabalhando sem remédio na minha água. Ele me atentava e eu tenho problemas de cabeça”, alegou.

Ao ser questionado se está arrependido de ter matado o irmão, Eleomar foi lacônico para tentar justificar o seu ato: “ele iria me matar”. Depois disse que Márcio chegava a fazer armadilha para pegá-lo. “Eu estava correndo risco há muito tento”.

Ao final, Eleomar disse que já usou drogas, mas que ultimamente “tinha mudado de vida”.