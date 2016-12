Vereador Ronilson é preso em cidade do estado do Rio de Janeiro

CARATINGA – Foi preso na tarde desta segunda-feira (19), o vereador Ronilson Marcílio, que estava foragido da justiça. O vereador é acusado de extorsão e formação de organização criminosa. Conforme informações, Ronilson tinha chegado na madrugada de hoje em Cordeiro, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, e estava hospedado na casa de amigos. Ele foi preso por volta das 15h desta segunda-feira (19) por uma equipe coordenada pelo delegado Luiz Eduardo Moura Gomes. Os policiais civis de Caratinga contaram com apoio de agentes da PC do Rio de Janeiro nesta operação.

A Polícia Civil descobriu que Ronilson e seu chefe de campanha Giorge Carvalho, junto de outros dois comparsas, Bruno dos Anjos e Alessandro Augusto; estariam exigindo R$ 200 mil para não divulgarem imagens e documentos que poderiam comprometer a honra do padre José Antônio Nogueira. Giorge, Bruno e Alessandro já tinham sido detidos. Ronildo era o único suspeito que se encontrava foragido.