II Semana da Teologia recebe palestrantes renomados para discutir “A Teologia e Meio Ambiente”

CARATINGA – Fechando os trabalhos do segundo semestre do Curso de Teologia da FACTUAL – Faculdade de Teologia de Caratinga “Uriel de Almeida Leitão” o curso realizou a II Semana da Teologia para comemorar o dia do Teólogo e debater um tema muito importante e discutido nos dias atuais “A Teologia e o Meio Ambiente”. Foi recebido no Casarão das Artes, a mestra em Missiologia e Teologia e Práxis, professora Regina Sanches que veio diretamente da cidade de Campinas e falou sobre os desafios da teologia no universo acadêmico. Já no América Futebol Clube foi realizado um ciclo de cinco palestras que debateram meio ambiente, água, os desastres ambientais e sustentabilidade.

Para aproveitar esse momento e levar aos acadêmicos e à comunidade, assuntos atuais que assumem um importante papel na construção de cidadãos mais conscientes, o curso de Teologia busca ampliar essa visão que a Rede Doctum enfatiza: a formação humanista. “Destacamos nessa semana Teológica nossas reflexões e apresentamos propostas para uma sociedade mais consciente e que zela pela nossa terra” reflete o coordenador do Curso de Teologia, professor Jaelson Gomes.

A coordenadora acadêmica da FACTUAL, Egla Arantes, enfatiza que o curso de Teologia da Factual é interdenominacional e não defende nenhuma posição teológica. “A Teologia é uma ciência que interage com as demais ciências e está aberta ao debate, especialmente sobre temas que afligem a sociedade, a exemplo desse que abrange o meio ambiente e a sustentabilidade. A presença da teóloga e professora Regina Sanches enriqueceu muito nossas discussões, pois ela está à frente dos principais estudos da área que têm sidos discutidos no cenário nacional”, afirma.

Para a aluna do curso, Késia Rocha Pereira, estudar a teologia tem sido importante desde o surgimento da humanidade e a Semana Teológica só vem acrescentar em seu conhecimento e consciência de viver em sociedade. “Falar de teologia e meio ambiente é um alerta que está vindo e talvez não estejamos observando. Vem nos mostrar o que realmente está acontecendo no mundo e o quanto precisamos tomar consciência e atitudes que resgatem a vida e a natureza. Precisamos começar a fazer algo para o futuro porque nós não vamos ficar, mas virão outras gerações”.

O evento debateu cinco temas pertinentes para este contexto como: O meio Ambiente e a Teologia Bíblica; O bacharel em Teologia e o Meio Ambiente; A Teologia e a Água; A Teologia e o Direito Ambiental e a Teologia e a Ecologia. O Curso de Teologia da Doctum é um curso científico que capacita os novos teólogos a se desenvolverem e impactarem a cidade oferecendo a capacidade de assimilar a diferença entre heresias, mitos e catequizações.