Correios encerram campanha de natal em Caratinga

Ao todo, 400 crianças foram presenteadas. Última visita do Papai Noel foi ao CEIM Pátria Livre

CARATINGA- A Campanha Papai Noel dos Correios 2016 teve seu encerramento em Caratinga na última sexta-feira (16), no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Pátria Livre. 82 crianças foram presenteadas através da doação da população, que adotou as suas cartinhas. A entrega dos presentes foi promovida pela agência dos Correios da Rua Coronel Antônio da Silva, que também esteve na Escola Estadual Engenheiro Caldas, onde 70 crianças receberam a visita do Papai Noel. Ao todo, 152 crianças foram presenteadas.

Helena de Calais, coordenadora da creche fez questão de agradecer pela parceria, que garantiu a alegria das crianças neste final de ano. “Muito gratificante, fiquei muito feliz e quero agradecer à Julimara e toda a equipe que vieram para homenagear as nossas crianças, que realmente foi muito bom mesmo. As crianças, uma boa parte, são carentes e com essa atitude pôde trazer grande alegria para elas”.

A gerente da agência dos Correios da Rua Coronel Antônio da Silva, Julimara de Cássia Pessine fez um balanço positivo da campanha e elogiou a solidariedade da população. “O Correio só tem que agradecer. O mais importante dessa campanha, que nos sensibiliza, nos deixa satisfeita; é porque as pessoas participaram e Caratinga tem essa prioridade, esse acalento, essa sensibilidade com o social. Obrigada a todos os parceiros que estiveram com a gente mais esse ano e a campanha continua sendo um sucesso”.

Para o gerente do Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) de Caratinga, Sérgio Ribeiro, a campanha é capaz de emocionar até mesmo os adultos. “Trabalhar com criança é sempre bom. A emoção é muito grande, já tivemos experiência de entregar direto no endereço, onde tem uma emoção muito grande e de ver a criança alegre recebendo o presente é muito bom. Isso dá uma satisfação muito grande e força para trabalhar cada vez mais. Tenho 32 anos de empresa, já trabalho desde o início da campanha e o Correio passou a utilizar as escolas até para facilitar mais porque muitas das crianças o endereço não conferia, o presente ficava parado aguardando retirada, não identificava. Com a escola fica mais fácil, conseguimos atingir todo mundo”.

No balanço total, as agências da Rua Coronel Antônio da Silva e Coronel Pedro Martins entregaram presentes a 400 crianças.