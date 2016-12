PC esclarece homicídios de três caratinguenses em Coronel Fabriciano

Mulheres foram mortas por disputa de espaço no tráfico de drogas no Caladinho; e adolescente foi morta por vingança de ex-namorados, afirma PC

DA REDAÇÃO – A Delegacia de Investigação de Homicídios, de Coronel Fabriciano, concluiu as investigações sobre o triplo homicídio ocorrido na madrugada de 9 do mês passado, na rua Tamoios, bairro Caladinho de Cima. As vítimas foram assassinadas porque entraram no espaço de outros traficantes. Quatro pessoas que participaram do crime já estão todas identificadas.

O delegado responsável pelas investigações, Washington Moreira, confirmou a conclusão da apuração do caso. Dayara Nunes Chagas, Taís Teodora da Silva

Rocha, ambas de 23 anos, e Ludmila Gonçalves de Melo, de 18 anos, foram assassinadas por quatro pessoas. Um adolescente de 15 anos, Hudson Marques Souza Silva, de 17 anos, Neuton Brandão Neto, 18 anos, e Rafael Fernando da Silva de 25 anos, conforme o relatório da PC.

A motivação do triplo homicídio, segundo as apurações policiais, está ligada ao tráfico de drogas. As mulheres estavam vendendo entorpecentes na área controlada pelos autores, fato que gerou a discórdia entre os criminosos.

As vítimas teriam sido avisadas pelos indivíduos que, se continuassem a vender drogas naquela região, elas seriam mortas. As mulheres insistiram no mercado da droga e eles cumpriram a promessa, executando as mulheres na madrugada de 9 de novembro, enquanto elas faziam um churrasco no barraco onde moravam.

Este triplo homicídio provocou uma onda de violência, com outros casos contra a vida, em Coronel Fabriciano. Quase 24 horas depois do crime no Caladinho, na noite de 10 de novembro, os adolescentes Neuton e Hudson foram assassinados a tiros no bairro Santa Cruz, como vingança pelas mortes das mulheres.

No dia 13 de novembro, no bairro Caladinho de Cima, Guilherme Vítor Santos Kaiser da Silva, de 19 anos, e um menor de 15 anos também foram alvejados a tiros como forma de retaliação. O primeiro baleado veio a óbito e o segundo, resistiu aos ferimentos e sobreviveu.

Nas duas situações de vingança, a polícia também já identificou os autores e a linha de investigação encontra-se definida para concluir o inquérito dos atentados contra estas pessoas.

O titular da Delegacia de homicídios, delegado Washington Moreira, informou que um adolescente de 15 anos e Rafael Fernando Silva permanecem foragidos. Qualquer informação a respeito do paradeiro deles pode ser repassada ao Disque-Denúncia Unificado (DDU) pelo número 181.

Na próxima semana, o delegado Washington, e sua equipe da Delegacia de Investigação de Homicídios de Coronel Fabriciano, vão apresentar mais informações sobre o triplo homicídio e também sobre outros casos que estão em fase de conclusão.

VITÓRIA

A Polícia Civil também considera esclarecida a morte brutal da jovem caratinguense Vitória Araújo de Faria Moreira, de 16 anos, cujo corpo foi encontrado no dia 3 de junho. As acusações pesam contra Hiago de Paula Oliveira, de 19 anos, Robson Pierre Lucas, 25 anos, e ainda dois adolescentes de 16 e outro de 17.

Também um revólver foi apreendido e cadastrado como possível arma do crime.

A motivação para o crime seria uma vingança. Dois dos investigados pelo crime, Hiago e um adolescente já mantiveram relacionamento com a jovem.

Após saber que a vítima havia se mudado de Coronel Fabriciano para Ipatinga, os dois ex-namorados contaram com a participação dos outros investigados para ceifar a vida de Vitória. A PC apurou que houve uma briga na república onde Vitória morava, o que causou a mudança da garota.

A polícia ainda aguarda a conclusão do laudo complementar de necropsia, para concluir se, antes da execução, Vitória sofreu violência sexual. Há vestígios de uma provável existência de estupro.

Os adolescentes envolvidos já se encontram internados no Centro Sócio-Educativo (CSE) de Ipatinga. Hiago de Paula está recolhido no Presídio de Coronel Fabriciano. Já Robson Pierre está foragido da Justiça.

Além do homicídio, Hiago de Paula encontra se preso também por participação nos atentados que ocorreram em Antônio Dias, contra a sede da Polícia Militar no município, no último dia 13 de novembro. Ele ainda é apontado como um dos autores dos roubos ocorridos nos ônibus da Viação Presidente no mesmo mês, na BR-381, em Antônio Dias.

Fonte: Diário do Aço