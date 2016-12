O entusiasmo diante da vida

* Yáskara Lessa Lisbôa Ballard

O entusiasmo é a exaltação do ânimo que se produz por algo que cativa ou que se admira. O termo deriva do latim tardio enthusiasmus, embora a sua origem mais remota reside na língua grega. Para os Gregos, entusiasmo significava “ter um Deus dentro de si”, ou seja, era aquele guiado pela força e pela sabedoria de um Deus, capaz de fazer com que acontecessem determinadas coisas.

O entusiasmo é um estado de excitação da alma, de uma alegria ruidosa ou inspiração súbita, é acreditar na própria capacidade de fazer as coisas darem certo, de acreditar em si. Para viver com entusiasmo é preciso ter a capacidade de transformar, de vencer obstáculos e trazer para si pessoas. Sem entusiasmo não há vida, não há conquistas.

Ações humanas são sempre motivadas pelas emoções, por isso é preciso iniciar o dia com entusiasmo para transmitir essa energia que é contagiante e prazerosa.

Entusiasmo traz disposição, o indivíduo demonstra atitude positiva, redobra esforços, as amizades são mais animadas e otimistas, o trabalho se torna mais leve uma vez que existe um objetivo em mente.

Portanto, por mais difícil que seja a vida ou o momento vivido, é preciso entusiasmo para confiar em si e viver mais plenamente o presente através da busca de um equilíbrio físico e mental.

* Yáskara Lessa Lisbôa Ballard

