PAINEL 18-12-2016

Mauro Lopes

O deputado federal Mauro Lopes esteve nesta última sexta-feira (16) do DIÁRIO e concedeu entrevista sobre os recursos destinados as obras em Caratinga. O deputado discorreu sobre os verbas repassadas para o término da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), recursos da creche Pró-Infância, recursos para parque de exposição, recursos das obras da ‘avenida do Povo’ que liga avenida Dário Grossi ao bairro Santa Cruz e aos distritos de Dom Modesto e Santa Efigênia, além de recursos para aquisição de duas motoniveladoras.

Mauro Lopes II

O deputado lamentou o atraso de obras como avenida, do Parque de Exposição e da UPA. Salientou que os recursos que foram depositados na conta da prefeitura, sendo que a UPA faz pequenos reparos para inauguração, a avenida está sendo realizada e o Parque de Exposição com a obra parada, “infelizmente”, ressaltou o deputado.

Novidade em 2017

A grande novidade para 2017, segundo o deputado Mauro Lopes, é que as trincheiras na BR-116 serão iniciadas, com recurso do governo federal, trabalho político do deputado majoritário de Caratinga. Mauro Lopes comentou que serão mais duas passagens, uma próxima a estátua do Menino Maluquinho, perto da Ford, e outra que liga o bairro Esplanada. Para Mauro Lopes, será uma grande obra, não só pela movimentação financeira na cidade, mas pela importância de salvar vidas no trecho da BR-116.

Obras para o povo

Indagado sobre a relação do Deputado Majoritário com o novo prefeito Dr. Welington, Mauro enfatizou “que sou de Caratinga e quem me elege é o povo e não o prefeito e que suas obras são realizadas para o povo”.

Sô Quinzinho

O deputado Mauro Lopes fez questão de comentar a perda que ocorreu nesta áltima semana do DECANO da Maçonaria, Joaquim Coelho, conhecido por ‘Sô Quinzinho’. Mauro Lopes comentou que quando jovem frequentava o bar de Sô Quinzinho e que sempre foi um ponto de encontro em Caratinga. “Para nós que convivemos com ele, será um sentimento de perda e de saudade”.

Posse

Quem foi diplomado na última sexta-feira (16) foi o prefeito eleito Dr. Welington. Ele que fez uma viagem pessoal ao México, retornou e foi diplomado pela justiça eleitoral. Com a mídia presente, Welington comentou que amanhã anunciará os primeiros nomes do primeiro escalão de seu governo. Welington enfatizou não entender uma quantidade de 54 superintendentes.

Destaques do Ano

Ontem foram apresentados mais três destaques do DIÁRIO em 2016. Destaque do Agronegócio (Credcooper com a 1ª Feira de Agronegócio), Destaque no Cooperativismo com Tiago Franco, idealizador da Feira de Agronegócio e o destaque da “Prestação de Serviços” que é a casa de eventos “Play Kids”. Assim somam quinze os homenageados pelo DIÁRIO.

Destaque do Clube de Serviços

Em 2014 o destaque no setor de Clubes de Serviço, foi Carloto do Orbis Club, em 2015 foi o professor José Aylton Mattos e em 2016 o escolhido na verdade é ela, Angélica Schmidt dos Reis, atual presidente do Lions Club Centro. Na sua posse como presidente do Lions, Angélica resumiu que o desejo da nova diretoria: “engrandecimento do clube, fortalecimento do distrito a que pertence e a valorização da instituição Lions e programas voltados a servir a comunidade”. O nome, o trabalho e esforço de engrandecer o Lions já são percebidos acima de tudo por que Angélica não para de servir a comunidade através do Lions. Parabéns aos clubes de serviço, parabéns ao Lions por mais este destaque e parabéns Angélica por tudo que a fez merecer ser o destaque em 2016.

Destaque da Política

O destaque na política é o prefeito eleito Dr. Welington, que venceu as eleições em outubro diante de grandes nomes como atual prefeito Marco Antônio Junqueira e o ex-prefeito João Bosco Pessine. Como esperança do povo caratinguense para os próximos quatro anos, Welington é destaque já era destaque nas primeiras pesquisas de opiniões, pois seu nome era o quarto colocado e conseguiu vencer as eleições com 17.538 votos. Parabéns ao novo prefeito, parabéns a Caratinga.

Jogo dos Astros

Às 10h45 de hoje acontece o ‘Jogos dos Astros’ no Campo do Esplanada. A iniciativa é do treinador Maguila. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será doado para a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que repassará para famílias carentes em cestas básicas. Vamos ajudar e tornar o natal mais feliz para essas pessoas.