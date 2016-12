UMA SUPER FESTA DE NATAL

Lions Clube Caratinga Itaúna em noite de confraternização

CARATINGA – Na noite da última quarta-feira (14), o Lions Clube Caratinga Itaúna, um dos mais atuantes clubes de serviços do Leste de Minas Gerais, realizou uma linda, emocionante e concorrida festa de confraternização de Natal. Na sede do clube, localizada no Bairro Limoeiro, o casal presidente – Celestino Bacelar e sua esposa Margareth – recebeu os convidados, membros do clube e familiares. A impecável decoração natalina foi o cartão de visitas da grande festa e do clima de harmonia e alegria que tomou conta de todos os presentes. Finíssimo cardápio preparado por Tereza, bolo e chocolate. Os presentes participaram de uma bonita celebração – preparada por Eugênio Maria Gomes, professor e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA- e um presépio foi montado, aos poucos, na medida em que os leitores iam participando. Ao final uma vela acesa foi transferida de um leitor a outro, culminando com a sua entrega à pequena Maria Eugênia, representando a Luz, a Fé, o Amor e a Esperança, recolocada no presépio através das mãos puras de uma criança.

As mulheres da “Família Itaúna” foram presenteadas e várias árvores de natal e guirlandas foram sorteadas entre os presentes. “Estou maravilhada com a beleza dessa festa, com a alegria presente nessa noite. Se esta não tiver sido a melhor festa de Natal do Lions, certamente está entre as melhores realizadas pelo clube. Nossos parabéns ao casal Celestino e Margareth”, registrou Heloísa Maria de Oliveira Chálabi Freitas.

O presidente do clube, Celestino Bacelar, registrou a sua alegria em poder receber os presentes, fazendo questão de registrar os seus agradecimentos a todos os que colaboraram para a realização da festa. “2016 foi um ano de muito trabalho, de muitas atividades, de ótimos resultados para o nosso clube. Por isso decidimos comemorar, com estilo, tudo o que nos foi possível realizar, fruto do trabalho de cada companheiro, de cada domadora. Também essa festa é fruto da dedicação da minha esposa, dos meus familiares e de cada membro desse clube, aos quais agradeço. Sairemos para um breve recesso e retornaremos em fevereiro de 2017 para continuidade da nossa missão de servir”, comemorou o presidente.

Ao final, Papai Noel fez a festa das crianças, distribuindo presentes e guloseimas.