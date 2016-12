Prefeitura de Caratinga inaugura novo CEIM no bairro Santa Cruz

CARATINGA – Caratinga tem novo espaço educacional para aproximadamente 240 crianças no bairro Santa Cruz. O Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) “Neir Mendes de Carvalho”, foi construído ao lado da FUNCIME – Fundação Cidade dos Meninos.

A inauguração deste espaço aconteceu na tarde da última segunda feira (12). O evento contou com a apresentação de dança dos alunos da Escola Municipal Barquinho Amarelo e alunos de tempo integral do Programa Mais Educação da Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Côrtes.

Segundo o secretário de Educação, Jaider Rodrigues Gonçalves, a educação é um organismo vivo que passa por várias transformações , assim como as obras significativas desenvolvidas neste mandato, que contribuíram com a manutenção de três pilares importantes: o fator pedagógico, a valorização do profissional e a infraestrutura. “Houve grande evolução durante esta gestão, porque houve seriedade e desejo de fazer o melhor. Em todos os bairros e nos distritos foram deixadas as marcas do cuidado com a educação em nosso município”.

O CEIM dispõe de área de 1271,78 m², dividida em seis blocos, com espaço administrativo, pedagógico, pátio coberto e ainda um anfiteatro, além de adaptação para receber crianças com necessidades especiais. Para sua construção, em parceria com o governo federal, foi investido R$ 1.633.928,44.

A coordenadora administrativa do CEIM “Neir Mendes de Carvalho”, Maria Nicolina do Carmo, reconheceu o grande investimento da gestão municipal no setor da educação. “Este é um ambiente alegre e acolhedor e tem como objetivo cuidar do desenvolvimento humano infantil. A palavra mais oportuna neste momento é Alegria, por recebermos este espaço que trará melhoria para nosso serviço e comunidade”.

O filho da homenageada que nomeia o Centro de Educação Infantil, o empresário Ronaldo Gomes de Carvalho, também fez seu agradecimento ao prefeito Marco Antônio Junqueira e bastante emocionado ressaltou que “a melhora do país se dá quando olhamos com carinho para a educação”.

Antes do descerramento da placa que oficializou a inauguração do CEIM, o prefeito municipal agradeceu a família que permitiu o uso do nome de Dona Neir, pessoa tão conhecida e dedicada na comunidade do bairro Santa Cruz. Também explicou que 100% da contrapartida para construção desta escola foi dada por esta gestão. “Estou muito feliz em poder oportunizar esse momento importante. A vida pública passa, mas ficam as obras para a comunidade. As pessoas precisam dar valor as boas obras para que o homem público volte a ter credibilidade. Sei que havia muito a se fazer, mas fizemos o máximo que foi possível”.