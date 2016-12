PM apreende droga e detém menor acusado de tráfico em Imbé de Minas

DA REDAÇÃO – Na tarde desta quinta-feira (15), a Polícia Militar apreendeu drogas e deteve um menor, 17 anos, acusado de tráfico. A ocorrência foi registrada na Rua João Silvânia, Bairro Vitória, em Imbé de Minas.

Por voltas das 17h desta quinta, durante patrulhamento preventivo, os militares viram quatro pessoas em atitudes suspeitas e elas estavam nos fundos da residência. Conforme a polícia, os rapazes demonstraram nervosismo e fugiram em direção a uma lavoura de café nas proximidades. Os policiais vistoriaram o local onde estavam os jovens e recolheram 26 papelotes com cocaína.

Diante da situação, os policiais se posicionaram em local estratégico e constataram que dois menores entraram na lavoura e pegaram uma sacola. Sargento Marques e cabo Grosse acionaram o sargento Cristiano, que se encontrava de folga.

Os menores ficaram no alto do morro. Então, um militar subiu dirigindo a viatura e outros dois ficaram posicionados no meio da lavoura. Assim que os adolescentes perceberam a aproximação da viatura, tentaram fugir, porém um deles foi contido. Com este menor foi apreendida uma arma de fogo. Ele ainda mostrou onde estavam enterrados os entorpecentes. Os militares foram ao local e apreenderam 28 buchas de maconha e um tablete grande da mesma droga pesando 400 gramas,

158 pedras de crack e uma balança de precisão.

Conforme o menor, um de seus comparsas fugiu levando um revólver calibre 32, 50 buchas de maconha e 50 pedras de crack.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Os demais envolvidos não tinham sido detidos até o final dessa edição.