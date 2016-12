UNIVERSO HARRY POTTER

Atualmente está nos cinemas a aventura “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, baseado na obra de J.K. Rowling, cuja bilheteria já ultrapassa os 600 milhões de dólares. Estrelado pelo vencedor do Oscar por “A Teoria de Tudo”, o ator Eddie Redmayne, a produção no entanto se destaca por outra característica: traz os dedicados fãs novamente para o universo de Harry Potter. Hoje vamos ver a história desta saga que se tornou a segunda maior do cinema em bilheteria, com cerca de 8,3 bilhões, só perdendo para o Universo Marvel.

O INÍCIO DE TUDO

Tudo começou no escritório do produtor inglês David Heyman. Ele tinha o primeiro livro da saga, intitulado “Harry Potter e a Pedra Filosofal” em sua estante, porém não tinha gostado do título e nem ao menos tinha começado a ler. Seu secretário acabou gostando da história e após sua insistência, Heyman acabou devorando as páginas da obra, ficando impressionado com a capacidade narrativa de J.K.Rowling. Em 1999, os direitos dos quatro primeiros livros foram vendidos para a Warner Bros com pedidos da autora para que o elenco fosse estritamente britânico. Na época, Steven Spielberg foi cogitado para a direção, porém suas intenções era realizar uma animação. A produção decidiu-se por Chris Columbus (diretor de clássicos como “Esqueceram de Mim” e “Uma Babá quase Perfeita”), o que gerou ótima sintonia com J.K. Rowling, que pode exercer um controle maior sobre a adaptação de sua obra junto com o diretor. Coube também ao produtor David Heyman outro grande trunfo: a descoberta de Daniel Radcliffe para ser o protagonista.

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL (2001)

Harry Potter é uma criança que mora com seus tios, sendo frequentemente hostilizado por eles e por seu primo. Quando completa 11 anos, recebe a visita de um gigante chamado Rubeus Hagrid e descobre que na verdade é um bruxo. Mais do que isso, ele é famoso no mundo mágico, pois sobreviveu a uma tragédia que tem a ver com seus pais. Harry foi aceito para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts e no caminho, conhece Ron Weasley e Hermione Granger, iniciando uma grande amizade com eles. Na escola, conhecem os professores, os bons alunos e aqueles que não são tão bons assim, o esporte chamado quadribol (inventado por J.K. Rowling) e começam a investigar o mistério da Pedra Filosofal. A produção fez enorme sucesso e faturou 975 milhões de dólares, tornado –se naquele momento o segundo maior em bilheteria de todos os tempos, só perdendo para Titanic, e 3 indicações ao Oscar. Após o sucesso, a ideia de adaptar todos os sete livros já tinha virado realidade.

HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA (2002)

Depois das férias na casa dos tios, Harry precisa voltar pra Hogwarts, porém é alertado por um elfo doméstico chamado Dobby para não retornar, pois corre sério perigo. Logicamente Harry volta e passa a investigar mais a fundo seu próprio passado e seu inimigo, Lorde Voldemort. Dirigido novamente por Chris Columbus, o filme continua na pegada infanto-juvenil e mantém o sucesso de público, faturando 878 milhões de dólares.

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN (2004)

O assassino Sirius Black escapa da prisão de Azkaban e está atrás de Harry Potter. Para proteger Hogwarts, são enviados Dementadores, seres que sugam a energia vital daqueles que se aproximam. No terceiro ano, muitas mudanças surgem na produção. A principal delas foi a morte do ator Richard Harris, que interpretou Dumbledore, diretor de Hogwarts e um dos papéis principais da saga. Para seu lugar, entrou o ator Michael Gambon. O diretor Chris Columbus decidiu sair da direção para a produção, dando espeço para o mexicano Alfonso Cuarón, que dirige o filme mais adulto dos três primeiros.

HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO (2005)

No quarto ano, a marca negra aparece no céu durante a Copa Mundial de Quadribol. Hogwarts é a escola anfitriã do Torneio Tribruxo, onde o artefato Cálice de Fogo escolhe os nomes de quem vai competir. Harry Potter, lógico, é um deles. Dessa vez o filme é dirigido por Mike Newell.

HARRY POTTER E A ORDEM DA FÊNIX (2007)

O Ministério da Magia nega o retorno de Lorde Voldemort, enquanto a professora Umbridge torna-se professora em Hogwarts com outras intenções na realidade. Inicia-se uma rebelião envolvendo os alunos, a organização secreta Ordem da Fênix e os chamados Comensais da Morte. Dirigido por David Yates, que permaneceu na direção até o término da saga, o filme continua tomando um direcionamento mais adulto, conforme a história avança.

HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRÍNCIPE (2009)

Lord Voldemort e seus Comensais da Morte continuam espalhando o terror no mundo mágico. Enquanto isso, Dumbledore e Harry Potter trabalham em conjunto para descobrir um método de destruir Voldemort.

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE – PARTE 1 (2010)

Harry, Ron e Hermione iniciam a missão de encontrar e destruir as Horcruxes de Voldemort, visando a destruição dele. Eles descobrem o real significado das Relíquias da Morte, artefatos muito poderosos. A adaptação do último livro foi dividida em dois filmes.

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE – PARTE 2 (2011)

Voldemort obtém a Varinha das Varinhas, enquanto Harry, Ron e Hermione continuam sua caça às Horcruxes. O último filme foi o único da saga a ultrapassar 1 bilhão de dólares.

