Mauro Lopes anuncia trincheiras no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga

CARATINGA- O deputado federal Mauro Lopes (PMDB) fez uma visita a Caratinga na última sexta-feira (16) e esteve na redação do DIÁRIO DE CARATINGA. Majoritário em Caratinga, onde obteve no último pleito, em 2014, 12.657 votos, o deputado ainda assumiu a preferência do eleitorado nas urnas de São Sebastião do Anta, São João do Oriente, Piedade de Caratinga, Entre Folhas, Inhapim e São Domingos das Dores.

No Diário Entrevista, Mauro Lopes comentou obras que já foram inauguradas em Caratinga e outras que ainda estão pendentes, mas garantiu que os recursos não faltaram. Ele ainda anunciou novidades para 2017. Uma é o Cristo na Pedra Itaúna e a outra vem com a promessa de amenizar os transtornos enfrentados no perímetro urbano da BR-116, palco de constantes acidentes: o projeto de trincheiras em dois pontos da rodovia, em frente à antiga Itapemirim, no km 527,8, Bairro Esplanada e em frente à Engelmig, no km 529,3.

O senhor é o elo da população da região com o presidente em exercício Michel Temer. Que medidas do governo federal nós podemos esperar para 2017?

Quero falar para os mineiros e principalmente para o meu povo de Caratinga e região, que estão passando momentos difíceis, mas, a coragem do presidente Michel vai fazer as mudanças necessárias e, graças a Deus, ele tem o apoio do Congresso Nacional, maioria no Senado e na Câmara, essas reformas são necessárias para não acontecer o que aconteceu com Portugal, que teve que cortar 30% do salário de todos os servidores e aposentados e cortar 30% de aposentadorias. O Michel não quer que aconteça isso, foi a palavra dele esta semana, que estive com ele lá, em uma reunião, onde estava fazendo um programa de aquecimento da economia. Agora, vai ter o financiamento de 10.000 ônibus urbanos, exatamente para incrementar a indústria de carrocerias de ônibus, que gera emprego e também o transporte de passageiros urbanos, dando mais conforto aos usuários. E ontem (quinta-feira), ele fez também outro pronunciamento reaquecendo a economia, restabelecendo grande quantidade de empresas que estão inadimplentes, fechando suas portas e com isso todas elas poderão agora renegociar suas dívidas, inclusive, com juros mais baratos; e incentivo de ter “ficha limpa”. Elas passam de inadimplentes para adimplentes, poderão fazer investimentos no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e outros bancos estatais. Também para o trabalho, o Fundo de Garantia, 50% vai poder sacar e colocar nos seus rendimentos, para que possa ter um rendimento melhor do que a própria caderneta de poupança. Vai abaixar os juros do cartão de crédito; uma série de medidas está tomando, por isso estou otimista e do lado dele, ajudando, fazendo o que puder.

O senhor foi o responsável por trazer muitas obras para Caratinga. Seria possível enumerar as mais marcantes?

Se for falar de Caratinga, nos meus seis mandatos, são muitas obras. Vamos começar com Dário Grossi, depois Zé de Assis, quando a cidade estava totalmente esburacada, com calçamento antigo de paralelepípedos, era um problema sério. Consegui trazer recursos e asfaltar toda a cidade, esse asfalto que está ai até hoje. O asfalto de primeiríssima, em toda a cidade. Depois fizemos a avenida, que o sô Dário chamava de ferroviária e tivemos até que desapropriar alguns barracos que tinham ali, já invasão na antiga linha férrea e fizemos a avenida, que hoje foi denominada Dário Grossi. Posteriormente, quando sô Dário já estava no hospital, estávamos inaugurando o primeiro trecho da Dário Grossi, pelo telefone, ele pediu que desse continuidade até a Faculdade de Medicina. Conseguimos os recursos, no governo até Fernando Henrique, à época, o ministro era Eliseu Padilha, depois terminou com João Henrique, que terminou a obra. Fizemos essa segunda avenida, houve um crescimento grande de Caratinga, temos condomínios hoje, casas maravilhosas. Tem pista de caminhada ali na Dário Grossi, muita coisa e também no governo Itamar, era deputado federal, me licenciei, vim para ser o secretário de Segurança Pública do Itamar, onde instalei aqui a nova regional de segurança pública. Mandei 10 viaturas 0 km para Caratinga, colocamos a Polícia Civil totalmente bem instalada. A Faculdade de Medicina foi um trabalho, eu como secretário de Estado do Itamar, fizemos o lançamento lá nos jardins do Palácio da Liberdade, trouxemos para Caratinga. O Centro de Excelência do Café, olhando o pequeno produtor, que vai lá, leva o café dele para secar, preparar.

Certa vez, o senhor disse que seu sonho era ver todos os distritos de Caratinga ligados. Qual a situação da obra de ligação do Santa Cruz aos distritos?

Está avançando devagar, porque o Brasil está em crise. Todo ano, mando recursos para o município de Caratinga e estou aqui, mostrando documentos, também com as ordens de pagamento que estão aqui, recursos que foram colocados à disposição. O dinheiro que conseguimos para essa obra está aqui, R$ 1.852.000. O dinheiro que já está no cofre da Prefeitura é R$ 1.534.000,23. Esse dinheiro já está à disposição, a Prefeitura já gastou parte e tem dinheiro lá para o prefeito pagar essa obra. Essa avenida está em andamento e o dinheiro está na Prefeitura para que o prefeito Marco Antônio possa pagar a empresa contratada. Ainda tem um saldo lá de R$ 318.000, que tão logo termina, recebe imediatamente pagamentos por medição. Faz a medição e o governo paga.

Na atual gestão, também foram destinadas outras obras para Caratinga?

No governo do Marco Antônio trouxemos também duas motoniveladoras, duas patrolas, deixaram uma pegar fogo. Ainda sobrou dinheiro para comprar uma retroescavadeira. Trouxemos também a UPA, são R$ 2.000.000, já pagou R$ 1.500.000 e tem R$ 500.000 já preparados para pagamento, tão logo conclua a obra, que está faltando somente pintura e instalação de banheiros. A creche Proinfância, que hoje atende 140 crianças, foi inaugurada recentemente e ano que vem tem mais 200 vagas para atender essas crianças. Estamos trazendo muita coisa para Caratinga, por exemplo, uma Comarca importantíssima, estava espremida num prédio antigo, na Praça Getúlio Vargas. Então, fui ao Patrimônio da União, no Ministério do Planejamento, consegui transferir para o Poder Judiciário 6.000 metros de terreno. O Adalclever conseguiu junto ao doutor Joaquim Herculano o recurso para fazer essa obra, está aí essa maravilha de prédio, que Minas Gerais não tem nenhum igual. É o melhor Fórum instalado do Estado. Um trabalho nosso.

E quais são as próximas obras previstas para Caratinga?

No turismo, tem R$ 700.000 empenhados e hoje (sexta-feira), nós já registramos que o ministro Marx (deputado federal Marx Beltrão, ministro do Turismo) me arranjou R$ 1.000.000 extra. Já fizemos toda a providência, a Prefeitura também foi ágil, tenho que elogiar esse caso e já está empenhado, para que possa fazer o Cristo na Pedra Itaúna. Temos já no Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o projeto de trincheiras. Temos a trincheira existente, na Catarina Cimini e agora teremos próximo da Ford e a outra na Itapemirim. Está pronto e sendo empenhado agora. Ontem (quinta-feira), estava em Brasília, conversando com o diretor do Dnit, que já recebeu o projeto e já está empenhando para início do ano, já fazer imediatamente a obra. Caratinga, com a aposentadoria do doutor Milton (Milton Genelhu, que era engenheiro do Dnit) fecharam a unidade na cidade. Tinha engenheiro lá em Rio Casca, fui ao Dnit, exigi que sendo Caratinga uma cidade importante, à margem da BR-116 não poderia ficar fechada sua unidade. Imediatamente foi reaberta e a engenheira chefe do Dnit em Caratinga, Mônica (Mônica de Las Casas Tavares) já está com o projeto, para acompanhar as obras. Não me esqueço de Caratinga em momento algum, sempre estou preocupado com a cidade.

E nas cidades da região, qual foi sua atuação?

Ginásios poliesportivos foram mais de 20 que fizemos na região. Santa Rita de Minas tem 65 placas de inauguração de obras que trouxemos verba. Entre Folhas asfaltamos a cidade toda, fizemos tratamento de água, creches, ginásios. Quero esclarecer que sou filho de Caratinga, porque nasci no distrito, Entre Folhas era distrito de Caratinga. Então minha cidade mãe é Caratinga. Jamais vou esquecer a minha terra. Quem vota em mim não é prefeito, é o povo. Então, penso no povo de Caratinga. Pra mim não importa quem esteja sentado na cadeira de Prefeitura. Então, estou sempre voltado para o desenvolvimento de nossa cidade.

A atual gestão está terminando e muitas obras ficaram inacabadas. Para a próxima gestão, o apoio para o término dessas obras continua?

O que está empenhado vai continuar pagando. Dr. Welington, com todo respeito, nem de Caratinga é. Estou preocupado é com o povo de Caratinga e como ele também foi eleito por esse povo, tenho impressão que vai querer ajudar. Tem R$ 1.500.000 para pagar do Parque de Exposições, assinou o contrato e pagou uma pequena parcela para fazer a instalação do canteiro de obras e depois continuar fazendo as medições. Não fizeram nada. Está empenhado, só não pagou o restante ainda porque não foi dado continuidade. Vai chegar a um ponto, se demorar muito, acaba perdendo. Mas, o dinheiro está lá à disposição.

Quais são suas considerações finais

Minha mensagem para o povo de Caratinga é de otimismo. As dificuldades são grandes, o povo está tomando conhecimento através da imprensa, dos problemas graves que está atravessando o país. Mas, tenho certeza que com o apoio do presidente Michel Temer, muitas realizações serão feitas. A eleição é uma questão que a gente trabalha por um objetivo, mas o que importa mais é a vontade do povo. Temos que respeitá-la e o povo escolheu o prefeito que queria. Estou com o povo e o que for necessário para ajudar. Não vou me furtar por questão política ou politicagem, que eu nunca fiz; sempre tive responsabilidade com o meu dever de parlamentar e ajudando as cidades que me elegeram. E Caratinga, deputado majoritário tenho dever de continuar ajudando nosso município. Que Deus nos abençoe, que o grande arquiteto do Universo cubra com seu manto as nossas famílias, para que possamos viver em paz, abraçando uns aos outros e numa grande esperança para o ano de 2017, com novos empreendimentos e melhoria de vida para todos, para que possamos viver com felicidade nessa cidade que tanto amamos.