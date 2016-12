CARATINGA- Com o objetivo de incentivar e estimular o gosto pela leitura, um grupo de escritores de Caratinga decidiu dar sua contribuição ao longo do ano de 2016, com a doação de livros. Neste ano, vários alunos de escolas da região ganharam de presente livros como forma de fomentar a leitura.

Já receberam o projeto as escolas estaduais Antônio Penna Sobrinho (Santo Antônio do Manhuaçu), Dom Cavati (Ubaporanga), Padre Dionísio Homem de Faria (Bom Jesus do Galho); Isabel Vieira, José Augusto Ferreira, Princesa Isabel, Professor Joaquim Nunes e Professor Jairo Grossi (Caratinga), da rede privada. O público alvo é formado por estudantes do ensino médio principalmente das escolas públicas.

Doaram seus livros, os escritores Camilo Lucas, Walber Souza, Noé Neto, Simone Rodrigues, Laís Mol, Flávio Anselmo e Joaquim Rodrigues. Para 2017 é esperada a participação de outros autores, inclusive membros das Academias de Letras de Caratinga e de Teófilo Otoni; além de outras escolas.

O idealizador do projeto, Walber Gonçalves ressalta a expectativa de contribuir ainda mais para a prática da leitura. “A leitura no Brasil é sempre vista como um dilema. É notório que o brasileiro lê pouco. O ‘Projeto Livro na Escola’ quer de alguma forma tentar estimular a leitura. Como diria a música do Titãs, ‘a gente não quer só comida’, queremos cultura também”.