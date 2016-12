Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo recebe ‘Papai Noel dos Correios’

210 crianças receberam os presentes doados pela população

CARATINGA- 210 alunos da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo foram contemplados pela campanha “Papai Noel dos Correios”. A entrega dos presentes, doados por pessoas que apadrinharam as crianças, aconteceu na manhã e na tarde de ontem.

Segundo os Correios, com a redação manuscrita das cartas, a ação estimula o aprendizado em sala de aula e resgata o prazer em escrever. Outro aprendizado dos estudantes é sobre como endereçar, o uso do CEP e do selo postal. A solidariedade é a palavra chave da iniciativa que mobiliza empregados e a sociedade em prol da felicidade das crianças e da magia do Natal.

A ansiedade tomou conta das crianças que aguardavam a chegada do ‘Papai Noel’ que, vestido a caráter, realizou a entrega das centenas de presentes. De acordo com a gerente da agência dos Correios da Rua Coronel Pedro Martins, Leila Cristiane Rodrigues Silva, o projeto teve início em 1989, em Belo Horizonte e rapidamente se espalhou por todo o Brasil. “Os carteiros recebiam os pedidos das crianças, endereçados ao ‘Papai Noel’ e sensibilizados, começaram a apadrinhar essas cartas. O projeto foi crescendo e a gente foi buscando apoio da população que atendeu prontamente. Neste momento estamos fazendo a entrega dos presentes nesta escola, é uma satisfação enorme de ver todos eles aqui esperando o ‘Papai Noel’ entrar, ficamos às vezes até um pouco emocionados, gostaríamos de agradecer à população de Caratinga que atendeu ao nosso pedido e apadrinhou as cartas”.

Esta foi a primeira vez que a Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo recebeu o projeto. Segundo a diretora, Ana Paula Santos, a entrega dos presentes têm grande significado para as crianças. “É muito gratificante, estamos imensamente agradecidos. Queremos agradecer aos Correios pela parceria, a toda a comunidade de Caratinga, todos os pais da nossa escola, os professores e funcionários. É uma excelente iniciativa, que todos os anos isso possa voltar a acontecer, porque ver a alegria no rostinho de cada criança não tem preço. Essa parceria também vem para ajudar cada família que não tem condições, a gente sabe a crise que o país enfrenta e as crianças sempre esperam, estão lá colocando o sapatinho e fazendo as cartinhas para o ‘Papai Noel’”.

A diretora ainda chamou atenção para a importância do desenvolvimento pedagógico adquirido durante a confecção das cartas. “É muito importante, as professoras trabalham muito na sala de aula, então engloba tudo, além da diversão. Empolgação, ansiedade, essa magia que a gente vê que hoje as crianças estão perdendo, o que não pode acontecer, criança tem que sonhar. Criança é feita de sonhos para quando virar adulto conseguir realizar todos os sonhos que idealiza durante a vida”.