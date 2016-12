Lions promove e homenageia estudantes

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Centro recebeu em sua reunião alunos e seus familiares, diretores e professores de escolas da cidade e região, com a finalidade de homenagear e premiar os participantes de projetos realizados pelo Clube neste trimestre leonístico.

Prêmios foram concedidos aos vencedores dos projetos “Cartaz da Paz” e “Redação sobre a Paz”, eventos patrocinados por Lions Internacional, com a finalidade de incentivar crianças de 11 a 13 anos de idade a apresentarem de forma criativa suas percepções sobre a Paz. “O concurso ofereceu aos estudantes a oportunidade de expressarem através de imagens singulares sobre a Paz, compartilhando suas visões com o mundo, para que todos nós tenhamos maior tolerância, respeito e compreensão com nosso próximo e com o ambiente em que vivemos”, esclareceu a presidente Angélica Schmidt.

Foram premiados os alunos de Escola Estadual Feliciano Miguel Abdala, que apresentaram cartazes com o tema “A Comemoração da Paz”, ficando assim a classificação: 1º lugar: Dênis Almeida Júnior, 2º lugar: Maria Vitória Campos e 3º lugar: Emilly Vitória.

Participou também deste projeto a Escola Estadual Dom Cavati, de Ubaporanga, com a Redação com o mesmo tema, desenvolvida pela aluna Larissa Magalhães, que ainda concorrerá na etapa nacional, podendo chega até à etapa internacional.

Durante a reunião, foi dado como encerrado o Projeto “Visão do Futuro”, desenvolvido pelo Clube na Escola Estadual Sinfrônio Fernandes. Na oportunidade houve entrega de óculos aos alunos diagnosticados com alguma deficiência visual.

Para homenagear os participantes desses eventos, o Lions promoveu sorteios de brindes e ofereceu jantar para todos. “Esta foi uma noite muito gratificante, prazerosa e que serviu para expressar a responsabilidade social do Clube com a comunidade, algo reforçado pelo lema do Lions, ‘Nós Servimos’”, concluiu a presidente.