Visitas técnicas ampliam conhecimento dos acadêmicos

DA REDAÇÃO – As faculdades Integradas de Caratinga (FIC), durante o segundo semestre de 2016 realizou várias visitas técnicas que enriqueceram de conhecimento os acadêmicos dos mais de oito cursos de graduação. As visitas guiadas e técnicas têm como objetivo principal integrar o conhecimento teórico e prático e a formação acadêmica e profissional em uma perspectiva de formação humana, ampliando a qualidade da formação crítica dos alunos.

Diante desse cenário desafiador da educação atual no Brasil, a Doctum vem realizando essa integração por acreditar na formação humanista, profissional e transformadora de cidadãos.

Administração e Contábeis – CRAMG / CRCMG / TCEMG

No último mês de novembro, os acadêmicos dos Cursos de Administração e Contábeis estiveram em Belo Horizonte conhecendo in loco órgãos como o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRAMG), Conselho Regional de Contabilidade (CRCMG) e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Os acadêmicos foram recebidos pelos dirigentes e puderam conhecer de perto o trabalho realizado por cada órgão que regulamenta a sua futura profissão. Em visita ao Tribunal de Contas, o coordenador do curso de Administração da FIC, professor Carlos Bitencourt, afirmou que a apresentação é um dos principais elementos da visita, já que reforça qual o trabalho exercido pelo TCE. “Viemos com o objetivo de agregar conhecimento aos alunos e apresentar esse conhecimento prático exercido pelas organizações. A escolha do Tribunal de Contas entra exatamente neste contexto: mostrá-los a necessidade de se fiscalizar, de controlar, de exercer os mecanismos contábeis e administrativos em prol de uma melhoria, de uma constante evolução do pensamento e do conhecimento”, declara Bitencourt.

Ciência da Computação – TOTVS

Já os alunos do Curso de Ciência da Computação visitaram a maior desenvolvedora de sistemas de gestão integrada (ERP) da América Latina, a TOTVS, com uma filial em Belo Horizonte. Um grupo de quarenta alunos do curso participou dessa visita com o de conhecer a prática do desenvolvimento de sistemas na empresa que oferece, através da tecnologia.

O aluno do Curso, Jefte de Lima, 4º período enfatiza que “Conhecer uma das maiores empresas de desenvolvimento de softwares do Brasil e do mundo nos ajuda e contribui muito para que todos nós, futuros cientistas da computação, possamos definir nossas suas áreas de atuação no mercado e em nossas futuras pesquisas”.

DIREITO – TJMG /Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais /OAB MG.

No mês de dezembro, os acadêmicos do curso de Direito estiveram no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde inicialmente, acompanharam uma palestra, conheceram a estrutura do Poder Judiciário e de toda a estrutura física do prédio, atividade que faz parte do programa “Conhecendo o Judiciário”. Acompanhados pelos professores Juliano Sepe e Rafael Firmino, os alunos ainda visitaram a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde também assistiram palestras e visitam posteriormente as dependências da ALMG. Eles tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão sobre o tema “impeachment” no programa Casa Aberta. Logo após, as visitas continuaram na sede da OAB MG fechando um dia extremante proveitoso e rico em conhecimento. “É notório em cada um de nossos acadêmicos o conhecimento adquirido. É importante enfatizar que o aluno tenha contato com funções e órgãos, para que possa decidir melhor acerca de seu futuro profissional. Neste sentido vale destacar a oportunidade de conhecer melhor os três poderes, que possuem várias funções destinadas aos operadores de direito e que o curso de Direito da FIC mantem um estreito vínculo com vários órgãos, possibilitando ao aluno maior contato com a prática do curso e diversas possibilidades do mercado”, afirma o professor Juliano Sepe.

Engenharia Civil – COPASA

Dentro da disciplina Mecânica dos Fluidos, os alunos do 5º período do Curso de Engenharia Civil da FIC, estudam temas que são aplicados em estação de tratamento de água (ETA) e que aborda conceitos como pressão dos fluidos e perda de carga. Neste sentido os alunos estiveram nas dependências da Copasa, em Caratinga para realizarem um mapeamento local da coleta de água no Córrego do Lage, sistema de bombeamento e reservatórios. Em seguida, na sede da Copasa, o técnico Ronivon Huebra apresentou todo o processo e explanou sobre o uso responsável da água, além de uma palestra com o tema “Investir em água, investir em trabalho”. Durante a mesma, os acadêmicos exploraram subtemas como desmatamento, tratamento e consumo de água.

Para Mara Paixão, aluna do curso, ficou mais claro o entendimento das técnicas utilizadas em todos esses processos, que já são discutidos em classe. “Na prática, entendemos com mais clareza o que é explicado pelo professor. Na visita aos laboratórios, o acompanhamento, os maquinários e visualizar todo o sistema que comanda as bombas, facilitou compreender o funcionamento de todo tratamento da água e como ela chega até as nossas casas. Só tenho a agradecer ao professor Reginaldo Eustáquio tamanha dedicação em nos mostrar a importância do Engenheiro Civil em toda essa engrenagem”.