Prefeitura de Caratinga paga 13º salário aos servidores municipais

DA REDAÇÃO – Está disponível a partir de hoje, o 13º salário dos servidores da Prefeitura de Caratinga. O pagamento está sendo feito em parcela única, o que representa um impacto positivo na economia do município.

O 13º salário pode ser pago até o dia 20 de dezembro, mas o prefeito Marco Antônio decidiu adiantar os valores entendendo que o pagamento desse direito é de extrema importância para o servidor e comércio local. “É com enorme satisfação que venho anunciar o pagamento do 13º aos servidores, pois sabemos que assim ajudamos a antecipar as compras de Natal e de final de ano, quitar dívidas e aquecer, também, o nosso comércio”, avaliou o prefeito.

O pagamento antecipado do 13º salário faz parte da política de valorização do serviço público municipal. Desde o início da sua gestão, o prefeito Marco Antônio, sempre primou pelo pagamento do funcionalismo e depois as demais contas. Além disso, colocou os salários dos funcionários em dia.

Ao todo esta sendo pago o valor de R$3.866.000,00. “Esses valores têm sido importantes para movimentar a economia e o comércio de Caratinga”, observou o prefeito.