FUNEC reúne colaboradores em confraternização de Natal

Noite de encontro dos membros da Assembleia da Fundação e seus familiares

CARATINGA – Para celebrar as conquistas e os trabalhos desenvolvidos em 2016 e reunir familiares no clima do Natal, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) promoveu uma noite especial que reuniu os membros do seu conselho-diretor, do conselho-fiscal e da sua Assembleia, presidida por professora Catarina Mirian Mangelli, a Dona Mirian, desde 2014 – reeleita este ano para o período 2016/2018 – e na direção executiva do professor Antônio Fonseca. A FUNEC é mantenedora do Centro Universitário de Caratinga, da Escola Professor Jairo Grossi, do CASU e da UNEC TV.

Momento de integração, alegria, ao som do pianista Eliel Agasis Júnior, sob a benção de Monsenhor Raul Motta de Oliveira. “Estamos celebrando já, com essa confraternização, essa chegada de Jesus. Chegou há dois mil anos e continua chegando, cada dia mais, na vida de cada um de nós, na nossa família, na comunidade. É muito bom celebrar junto com todos esses que pertencem à Assembleia da FUNEC, responsável por todo esse trabalho maravilhoso há tantos anos aqui em Caratinga”, considera Monsenhor Raul.

“Agradeço a presença de todos nesse encontro. Temos muito a agradecer a Deus, por tantas conquistas em 2016. Temos um caminho a seguir, baseado na inovação e na melhor prestação de serviços aos nossos diversos públicos. Aproveito para agradecer, também, a cada um dos membros da Assembleia, aos membros do conselho-fiscal e, de maneira muito especial, a cada um dos

membros do conselho-diretor, o qual tem sido atuante, apoiando as nossas decisões. Temos conduzido a nossa gestão com o entendimento de que a FUNEC é muito maior do que nós, de que ela não pertence a mim, ao professor Antônio ou a qualquer um de nós, individualmente. A FUNEC pertence a todos os que gostam dela e que trabalham para sua eficaz atuação em prol da comunidade”, registrou a presidente, professora Miriam Mangelli.

FORTALECENDO O ENSINO E A SAÚDE

Segundo o diretor executivo da FUNEC, professor Antônio Fonseca, o momento de comemoração é pelo sucesso contínuo do Campus UNEC em Nanuque e pelas expansões no atendimento e nos serviços ofertados pelo Centro de Assistência à Saúde do UNEC (CASU). O Centro de Reabilitação, gerido pelos profissionais de saúde do CASU, foi avaliado com nota 3 pela acreditação hospitalar da Secretaria

de Saúde do Estado, numa escala de 1 a 3, e é considerado como a melhor clínica terapêutica de Minas Gerais pelos tratamentos que fornece, dentre eles a Equoterapia e o programa “Patas que Curam”.

“Na área de saúde, a Fundação – através do CASU – deu um passo muito grande. Foram muitas pessoas atendidas pelos nossos profissionais de saúde, atendimento de qualidade, a Fundação cumpriu seu papel social de cuidar dos necessitados. Chegamos, em alguns meses, a 35 mil procedimentos. Isso é uma conquista muito grande e um presente também para o município e toda a região”, ele avalia.

A Escola Professor Jairo Grossi, por mais um ano, manteve sua liderança no ranking municipal de resultados no ENEM, além de oferecer cursos técnicos e garantir a educação de crianças desde 1 ano e 6 meses de idade. Já o Centro Universitário, conceito 4 pelo Ministério da Educação, prevê a criação de novos cursos para 2017. E o CASU amplia sua capacidade para pequenas cirurgias, inova com a opção dos cartões CASU Família e CASU Empresa, enquanto continua a atender toda região gratuitamente através do SUS.

INOVANDO NA COMUNICAÇÃO

Outra grande novidade da FUNEC em 2016 foi a criação da UNEC TV, uma emissora local com finalidade de expandir o diálogo entre a instituição e Caratinga e de proporcionar aos telespectadores educação, cultura, entretenimento e informação de qualidade. “Acho que esse momento coroa um ano de profícuo e intenso trabalho. A Fundação viu as suas mantidas crescerem e se posicionarem melhor no mercado. Recebeu filha nova, que é a UNEC TV, o CASU mostrou toda sua força e sua importância para a comunidade, o Centro Universitário se consolidou como a melhor instituição de ensino do leste de Minas e a Escola Professor Jairo Grossi, mais uma vez, foi referência na Educação. E eu, de maneira particular, fico feliz de passar a fazer parte dessa Assembleia”, manifesta o pró-reitor de Administração do UNEC e diretor geral da UNEC TV, Dr. Eugênio Maria Gomes, empossado recentemente também como membro da Assembleia da Fundação.