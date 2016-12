Papelotes e pinos com cocaína apreendidos no Santa Zita

CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (14), durante a ocorrência, registrada na Rua Zeferino Ferreira Neto, bairro Santa Zita, a Polícia Militar apreendeu papelotes e pinos com cocaína. Três pessoas foram conduzidas para Delegacia de Polícia.

Constantemente a Polícia Militar vinha recebendo denúncias apontando que estaria havendo tráfico na Rua Zeferino Ferreira Neto. A denúncia ainda apontava que um menor estaria envolvido. Na noite desta quarta-feira, o referido menor foi visto pelos militares se aproximando de um Corsa e se preparava para entregar algo aos ocupantes do veículo. Diante da suspeição, os militares abordaram o adolescente e os ocupantes do carro. Durante a abordagem, foram encontrados três papelotes contendo cocaína com o menor. Com os ocupantes do Corsa, nada de ilícito foi encontrado, porém durante vistoria, dois papelotes com cocaína foram localizados dentro do automóvel. Motorista e passageiro admitiram serem usuários.

Dando continuidade, os militares encontraram um maço de cigarros próximo a uma árvore. Dentro dele havia treze pinos com cocaína.

A PM recolheu a droga e todos os envolvidos foram levados para Delegacia de Polícia Civil.