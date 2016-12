Agência do Correios assaltada em Córrego Novo

DA REDAÇÃO – Na manhã de ontem, dois bandidos assaltaram a agência dos Correios localizada Rua São José, centro, Córrego Novo. Não foi informada a quantia levada pelos autores.

A gerente da agência disse que dois indivíduos, que estavam armados, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Eles tentaram abrir o cofre, mas não conseguiram, então pegaram o dinheiro que estava no caixa. Após o crime, eles fugiram, no entanto, a gerente não viu em qual veículo os autores estavam. Porém, a Polícia Militar foi informada que a dupla usou uma motocicleta Honda Bros.

A perícia técnica foi acionada diretamente pelos Correios, já que se trata de um crime contra a União. Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.