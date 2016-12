Na tarde de ontem, o presidente da Câmara de Caratinga, Sérgio Antônio Condé realizou a entrega de uma placa de homenagem ao juiz diretor do foro, Consuelo Silveira Neto. A moção n° 065/2016 (a requerimento de Serginho) se deu após a Câmara Municipal, em sessão do dia 22 de novembro de 2016, por decisão do plenário, conceder voto de louvor e aplausos em reconhecimento à sua atuação como diretor do foro. Consuelo foi acompanhado do juiz José Antônio Cordeiro.