INSTITUTO E ACADEMIA HOMENAGEIAM EX-VEREADOR

Autor da Lei que instituiu o Brasão e a Bandeira do município de Teófilo Otoni, o ex-vereador Humberto Luiz Salustiano Costa, em solenidade realizada no salão nobre da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, foi distinguido com o recebimento de placa comemorativa dos 50 anos da criação daqueles símbolos.

A iniciativa da homenagem foi do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri e da Academia de Letras de Teófilo Otoni, numa referência à Lei 1067, de 02 de maio de 1966, de autoria daquele ex-vereador teófilo-otonense.

Na foto, o homenageado no instante do recebimento da placa, das mãos da presidente Elisa Augusta Andrade Farina, da Academia de Letras; Iris Soriano Nunes Miglio, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, e da secretária municipal de Teófilo Otoni, professora Iracema das Graças Ferreira.