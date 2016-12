13° de funcionários do HNSA será parcelado em quatro vezes

Primeira parcela será efetuada este mês. As outras três não têm previsão de pagamento

CARATINGA- O 13° dos funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) será parcelado em quatro vezes, com o pagamento da primeira parcela neste mês de dezembro e as demais ainda sem previsão oficial de data.

No ofício encaminhado aos profissionais, a diretora administrativa, Suély Pereira de Sousa afirmou que “é do conhecimento a insustentabilidade financeira e a gravidade da crise pela qual o hospital passa, onde os recursos aportados são insuficientes para cobrir as despesas”.

A crise financeira enfrentada pelo HNSA tem sido motivo de preocupação para toda a população e para os funcionários do hospital. Por, foi realizada mais uma manifestação com o objetivo de chamar atenção para a falta de recursos para o hospital. Enquanto acontecia a diplomação dos eleitos, na noite da última terça-feira (13), os manifestantes pediram apoio da microrregião.

De acordo com Melquisedeque Souza, que trabalha no hospital, é preciso compartilhar as responsabilidades. “Nossa intenção é chamar atenção das próximas pessoas que vão assumir o executivo e o legislativo, nos municípios que são atendidos pelo hospital, a microrregião. Boa parte deles está aqui hoje (terça-feira) tomando posse, então queremos mostrar o tamanho do problema caso o hospital venha a fechar. É grave, nós que estamos lá dentro temos vivenciado isso. Queremos chamar para conscientização”.