Capotamento na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um capotamento foi registrado na manhã de ontem no km 550 da BR-116, região conhecida como Barro Branco, zona rural de Santa Bárbara do Leste. O motorista Silvio Grillo alegou que precisou se desviar de um veículo que fazia ultrapassagem indevida e isso fez com que o seu automóvel Focus, placas de Vila Velha/ES, capotasse e caísse numa ribanceira de 40 metros. Silvio tinha como destino a cidade de Ipatinga.

A equipe do Corpo de Bombeiros Anjos do Resgate chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local, o motorista já estava fora do veículo e, aparentemente, não se feriu.