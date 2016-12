Obreiros de Caratinga entra em recesso festejando em alto estilo

Loja Maçônica realizou grande festa de confraternização no último sábado (10)

CARATINGA – Na noite do último sábado (10), nas dependências do América Futebol Clube, a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga – dirigida pelo venerável Roberto Ligeiro – despediu-se do ano de 2016 com uma festa, considerada por todos como a melhor realizada pela loja, em todos os tempos. Organizada pelos maçons Marcos Alves Barbosa Neto, Claudinei Francisco do Espírito Santo e Alim Rocha, sob a direção geral de Mônica Prata, a festa levou a marca de Rovênia Rust, em sua decoração impecável, e o elogiadíssimo Buffet ficou por conta de Mariclay Ramos. No palco, show com a Banda Via Vox e Daywison Dhalma, com participações especiais do Padre Gleidson Forte e Gustavo Carli, que alegraram, ainda mais, a noite dos 150 convidados presentes. Isso tudo regado ao melhor dos vinhos português e chileno, além do já tradicional scotch 12 anos. Mas, o melhor mesmo da festa, segundo registro unânime dos presentes, foi o clima de harmonia, de alegria e de pertencimento à “Família Obreiros” vivido por todos.

O que não faltaram, também, foram elogios ao Venerável da Loja e aos organizadores. “Este ano fizemos uma festa que superou todas as nossas expectativas. Nossas festas sempre foram muito boas, mas, essa superou todas as outras, em vários, aspectos, de maneira especial em relação ao clima harmônico que marcou o congraçamento entre todos”, registra Marcos Barbosa.

Para o venerável Roberto Ligeiro, o momento foi, também, de celebrar: “tivemos um ano inteiro de muito trabalho, de muitas atividades e os obreiros mereciam uma grande festa. Registro aqui os meus agradecimentos a todos os irmãos e cunhadas, de maneira especial aos organizadores Marcos Barbosa, Claudinei Francisco, Alim Rocha e Mônica Prata. Agora, sairemos para um breve recesso e, em fevereiro, retornaremos com os nossos trabalhos. Já na primeira semana teremos o lançamento do quinto volume da nossa série literária “Obreiros do Conhecimento”, informa o venerável”.