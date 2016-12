Carro roubado em Caratinga é localizado em Ipatinga

DA REDAÇÃO – Uma equipe da Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (13), dois jovens que estavam com um carro tomado em um roubo em Caratinga. O veículo estava em poder de Gabriel Salatiel Marques, de 24 anos, e Cléber Delfino Oliveira, de 20 anos, presos após uma perseguição policial que começou no bairro Vila Celeste e só terminou no bairro Bethânia, em Ipatinga.

Os policiais militares, comandados pelo sargento Genilson, durante patrulhamento de rotina, depararam com um Volkswagen Golf de cor preta, sem a placa dianteira. O motorista não obedeceu a ordem de parada, na rua Gaturano esquina com a rua Curió, no bairro Vila Celeste, e acelerou o carro. Os militares saíram em perseguição ao veículo. O condutor do Golf avançou sinais de parada obrigatória, fechou outros veículos em trânsito e colidiu contra uma moto Suzuki Yes, pilotada por Izaías Vinícius, que levava na garupa, Kelen Silva.

Os ocupantes do carro continuaram a fuga insana pelas ruas de Ipatinga e, por pouco, não atropelaram pedestres nas vias por onde passaram.

Para forçar a parada do Golf, quando a perseguição foi para um local mais seguro e menos movimentado, um dos policiais disparou tiros contra os pneus do carro.

Mesmo com os pneus furados, o condutor do Golf tentou manter a fuga, mas perdeu o controle da direção do carro e bateu contra um Chevrolet Chevette estacionado no bairro Bethânia.

Gabriel e Cléber saíram correndo, mas foram imobilizados pelas equipes dos policiais militares e presos em flagrante. O Golf estava usando na traseira a placa PGF-2730, que pertencia a um Voyage.

Pelo número do chassi, apurou-se que a placa verdadeira era FAB-2011, tomado em um assalto na última sexta-feira (9), em Caratinga.

ROUBO EM CARATINGA

O roubo do Golf aconteceu na margem da BR-116, próximo a um bar, em Caratinga. Dois homens renderam o técnico em informática D.D.J., de 33 anos, levando dele o veículo.

Em seguida, os bandidos seguiram para o Córrego Calixto, na zona rural de Caratinga, onde roubaram em um assalto a picape Fiat Strada, placas OLT-3924, que pertence ao produtor rural G.G.A., de 48 anos.

O sargento Genilson informou que Gabriel foi reconhecido pela vítima do Golf, como um dos dois assaltantes que roubaram o carro. Os dois presos foram levados para a delegacia de Ipatinga. Além de roubo a mão armada, eles responderão por vários outros crimes cometidos na fuga da polícia em Ipatinga.

Fonte: Diário do Aço