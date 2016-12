PAINEL 15-12-2016

Córrego do Lage

Quem esteve neste último dia 13 no distrito de Santa Luzia, nas comemorações de sua santa padroeira, pode perceber que o Córrego do Lage há vários anos não está com a calha do rio cheia. Pelo visto, as chuvas por lá na cabeceira vão bem com uma boa recarga de todo manancial, o que dá um alento ao caratinguense que tanto sofreu com a falta de água em 2016.

Santa Luzia

E tem aquele velho ditado que se ‘Santa Luzia chora, São Sebastião sorri’. É que se no dia de Santa Luzia chover, o mês de janeiro será de sol, sendo o mês de janeiro relacionado a São Sebastião, sendo no dia 20 de janeiro a comemoração do santo. Como choveu boa parte do dia 13, os antigos dizem que vem sol em janeiro.

Câmara Municipal de Caratinga

A Câmara Municipal de Caratinga despediu-se de suas sessões em 2016. Tem os que saem, mas os que foram reeleitos ficam para levar ao próximo mandato mais trabalho a favor do povo. Se formos avaliar esta gestão, pode-se dizer que ela atendeu os anseios da comunidade no geral, foi mais contida na fiscalização, mas saiu como menor índices de escândalos de natureza política. Quanto ao caso do vereador Ronilson, sua conduta foi pessoal sem ligação com política. No fritar dos ovos, a turma do legislativo deu sua contribuição, sem ressalvas.

Destaques do Ano

Ontem foram apresentados mais três destaque do ano de 2016: Promotor de justiça Igor Provinciali (Judiciário), Micael Rodrigues, o ‘micaO’ (Esporte), que é da equipe INTZ e foi campeão do Circuito Brasileiro de “League of Legends”, além do chefe da 72ª zona eleitoral de Caratinga, Arilson Oliveira Carvalho (Servidor Público).

Destaque da Maçonaria

Num setor de relevantes nomes como Jovino Guzela de Abreu, Joaquim Coelho, Adilson Teodoro (2014) e Sebastião Franco (2015), decanos da Instituição; em 2016 o DIÁRIO faz a homenagem a um dos grandes maçons em Caratinga: Sergio Luiz de Carvalho. Ele é muito querido e respeitado pelos maçons. Parabéns.

Serviço Social

Em 2015, a homenagem de Destaque do Ano para o Serviço Social foi para “Casa de Maria”. Em 2016, o destaque é para Casa de Amparo, por sinal, homenagem há muito merecida. Mas neste ano, com a eleição de Jonhny como vereador intitulado o nome da ‘Casa de Amparo’, trouxe ainda mais a sociedade a força e extensão de serviços prestados pela entidade. Há 16 anos, a “Casa de Amparo” acolhe e abriga moradores de rua e pessoas que passam pela cidade. Parabéns ao Jonhny, parabéns a todos funcionários e voluntários que fizeram da Casa de Amparo uma extensão dos milagres de Deus na terra.

Entrevista

Ontem, o prefeito Marco Antônio Junqueira esteve falando para o “DIÁRIO Entrevista”, que vai ao ar hoje a tarde em vídeo e amanhã estará nas páginas do jornal. Durante a entrevista, o prefeito falou das suas satisfações e frustações após quatro anos de mandato. Ele destacou as parcerias e fez suas avaliações.

Marco Antônio Junqueira

Marco Antônio enfatizou que nos seus 30 anos de profissionalismo e muito deles ligados ao setor público, que fecha um ciclo, no dia 31 de dezembro, de serviços prestados ao poder executivo. Comentou que sai tranquilo, dever cumprido, enfatizando que queria fazer mais, mas as circunstâncias o impediram de fazer. Veja na íntegra, imperdível.

Ricardo Heleno Gusmão

O vereador eleito Ricardo Gusmão foi diplomado nesta terça-feira (13). Na mídia local, alguns setores da imprensa dão como certa a perda de seu mandato. Tranquilo, Gusmão afirma que irá cumprir seu mandato votado pelo povo de forma legítima. Ricardo comentou que confia na justiça e aguarda o prosseguimento de seu processo. Na foto, Ricardo mostra o diploma do Tribunal Regional Eleitoral.

Voltou

Quem está de volta e satisfeito pela diplomação é Paulinho do Dom Lara. Ele que tinha dois diplomas de vereador eleito e três de suplente, agora comenta que empatou em 3 a 3. Após 16 anos, Paulinho volta ao legislativo caratinguense.