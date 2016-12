Suspeito de tráfico detido em boate de Inhapim

INHAPIM – Luciano Moreira Lima, 32, que reside na cidade de Visconde do Rio Branco, foi preso na noite desta terça-feira (13) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu em uma boate, localizada às margens da BR-116, no Córrego Cachoeirão, zona rural de Inhapim.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que um homem estaria vendendo drogas dentro da boate. O denunciante passou as características do suspeito e disse ainda que ele estava em um Fiat Punto, placas de Ponte Nova.

Uma equipe da PM foi até o local e encontrou o veículo usado pelo denunciado. Luciano foi localizado dentro da boate. Ele foi abordado, sendo encontrada a quantia de 270 reais. O suspeito confirmou ser o proprietário do Fiat Punto e o carro foi vistoriado pelos militares. Durante as buscas, logo abaixo do painel, foram encontradas pedras de crack. No banco traseiro foram apreendidos uma réplica de arma, dois recipientes contendo chumbo e um rádio de comunicação.

O veículo foi removido ao pátio credenciando, enquanto o suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.