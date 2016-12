50 anos de ordenação presbiteral de padre Vittorio

O padre Vittorio Baggi completou 50 anos de ordenação presbiteral, no último dia 3 de dezembro. Foi realizada uma Celebração Eucarística, às 18h, na Paróquia de Santa Efigênia, em São Paulo, da qual é pároco; com a presença de vários colegas religiosos e a comunidade. Também participaram o superior provincial, padre Hernaldo e membros do Conselho Provincial; além de amigos das cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte e Caratinga. Após a celebração, todos participaram da comemoração, que aconteceu no salão do hotel, ao lado da paróquia, onde foram feitas várias homenagens e agradecimentos. Parabenizamos padre Vittorio.