Associação Korion de Desportos faz balanço das atividades de 2016

CARATINGA – O ano de 2016 está chegando ao fim e a direção da Associação Korion de Desportos aproveita para fazer um balanço das atividades desenvolvidas ao longo dos últimos 12 meses. “Obtivemos grandes resultados. Após conquistar o título estadual de luta e o vice-campeonato de Poonse e quebramento, alcançamos excelentes resultados em nível nacional, já que a atleta Luciana Cardozo Rocha conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em julho na cidade de Londrina/PR. Recentemente, entre os dias 25 e 27 de novembro, os atletas Thaisa Paulista Simões e Henrique Luiz Porto sagraram-se, respectivamente campeã e vice-campeão na XXXVI Copa do Brasil, que aconteceu em Brasília/DF. Na ocasião, Luciana Cardozo conseguiu ficar entre as sete melhores atletas do Brasil”, informa Marcelo Cardozo, presidente da Associação Korion.

AGRADECIMENTOS

De acordo com Cardozo, essa participação somente foi possibilitada pelos apoiadores, que eles fez questão de listá-los. “ML Corretora Intermediações de Negócios, representado pelo senhor Márcio Luciano Lima Chagas; América Futebol Clube, representado pela senhora Wanda Maria Pereira Nogueira; Esporte Clube Caratinga, através do seu presidente Márcio Alexandre do Carmo; Sinequanon, Café Garcia, pelo senhor Edgar Garcia; Autoescola Unida, pelo senhor Meireles e Sicoob Credcooper, através dos senhores Anderson Miguel Rodrigues, Kdner Andrade Valadares e Alexandre José Corrêa, também aos amigos Nilcyane Costa Bichara, Rodrigo Alves da Silveira, Ana Márcia Panza Souza, da cidade de Manhuaçu os colaboradores Sintram e Apolo Laboratório”.

A atleta Luciana Cardozo também agradeceu o apoio recebido. “Queria agradecer a todos os colaboradores, pois sem eles não seria possível realizar o sonho em disputar um evento nacional (Copa do Brasil) como este. Peço que continuem ajudando, não somente a mim, e sim aos demais atletas da Korion, pois temos muitos talentos capazes de trazer excelentes resultados para nossa cidade, e assim fazendo uma Korion ainda mais forte”.

Sobre a Copa do Brasil, Thaisa Paulista fez sua análise. “Foi uma batalha muito difícil por ser meu primeiro evento nacional, o primeiro de muitos. Se todos confiarem em nosso trabalho, que está sendo feito com muita honestidade, perseverança e disciplina, onde agradeço muito ao meu treinador o professor Weliton de Oliveira Sousa, faixa preta 2º DAN da Associação Korion, que não mediu esforços para nos ajudar a estar nesta competição, e agradecer muito aos colaboradores, pois sem a ajuda deles não conseguiria. Esta medalha de ouro é para vocês, grandes parceiros e amigos”.

Já Henrique Luiz disse que ficou feliz com sua participação. “Ainda mais por não ter muita experiência em eventos dessa magnitude. Ter conseguido medalhar e assim iniciar as disputas em eventos nacionais. Gostaria de agradecer ao meu professor Weliton de Oliveira Sousa, que sempre se dedica ao máximo para que tenhamos condições de treinar e melhorar em nossas técnicas, e ao nosso mestre Marcelo Cardozo de Paiva, faixa preta 5º DAN, que é como um pai para nós, nos corrigindo, nos apoiando e fazendo assim com que sempre tenhamos foco em nossos objetivos”.

CAMPEONATO MINEIRO

Este ano, a Associação Korion de Desportos sagrou-se campeã mineira na modalidade Kerogui (Luta) e vice-campeã na modalidade Poonse (Movimentação). “Este foi um fato inédito para nossa cidade, onde com o apoio da Prefeitura de Caratinga e alguns patrocinadores, subimos no lugar mais alto do pódio, ficando entre as maiores equipes de Minas Gerais”.

Ao final, Marcelo Cardozo observa que este resultado se deve ao excelente trabalho realizado por todos. “Aqui a família faz toda a diferença”, conclui Cardozo, citando o slogan da Associação Korion de Desportos.