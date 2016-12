Feliz Idade na Casa Ziraldo

Projeto mantido pelo Lions Caratinga Itaúna expõe e comercializa sua arte

CARATINGA – Teve nesta segunda-feira (12), na Casa Ziraldo de Cultura, a exposição de vários produtos confeccionados pelas participantes do “Clube da Feliz Idade”, mantido pelo Lions Clube Caratinga Itaúna, há 20 anos, atualmente dirigido pelo casal Celestino Bacelar e Margareth. Coordenado por Maria do Socorro de Farias, com o apoio de voluntárias como as donas Iris Junqueira, Eni e Glorinha e professoras Geralda Rocha e Ana Faiçal, o grupo de senhoras se reúne todas as quintas-feiras, de 13h as 16h, na sede do Lions, no bairro Limoeiro.

Para as dezenas de mulheres que integram esse projeto, o grupo já se tornou uma família. Participam, também, pessoas voluntárias, como a artesã Eliana Miranda, que tem levado a sua experiência às senhoras e aprendido com elas outras habilidades.

Na exposição podem ser encontradas lindas peças de artesanato, patchwork, crivo, crochê, tricô, bordados diversos, pedrarias, enfim, vários produtos, com preços baixos e o visitante pode adquirir um ótimo presente, a partir do desembolso de R$ 15,00. A exposição funciona de segunda à sexta, das 9 às 19 horas e, aos sábados, até às 13 horas. Vale a pena conferir, prestigiar o trabalho dessas artistas e, ainda, adquirir produtos de qualidade a baixo preço.