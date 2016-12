Prefeitura de Caratinga inaugura quadra coberta na Funcime

CARATINGA – A Prefeitura Municipal de Caratinga inaugurou na tarde de sábado (10) a cobertura da quadra da Funcime – Fundação Cidade dos Meninos. Um sonho de todos os assistidos e aprendizes que ali realizam as atividades de ordem e atividades esportivas.

O valor da obra é de R$ 220.000,00 e foi custeada com verba da Funcime e desse valor, R$ 34.000,00 foram doados pela 1ª Vara Criminal, através dos pagamentos oriundos da prestação pecuniária e que são destinadas a financiamentos de projetos

apresentados por entidades públicas ou privadas. “Agradecemos ao juiz de direito, Dr. Consuelo Silveira Neto, que com sensibilidade apoiou nosso projeto, proporcionando a realização de um sonho da comunidade assistida”, avaliou o presidente da Fundação, Felipe De Cnop.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Lívia Maria Fernandes, a construção da cobertura da quadra é a realização de um sonho. “Hoje nossos assistidos e aprendizes podem fazer qualquer atividade sem exposição ao sol e à chuva. Além disso, a quadra vem proporcionar mais dignidade aos assistidos e promover um trabalho mais adequado”, considerou a secretária.

Quadra Esportiva Nina Maria Bastos Côrtes

O nome escolhido para a quadra foi “Nina Maria Bastos Côrtes”. Nina dedicou 34 anos de sua vida à Funcime, sendo que 18 anos trabalhou como funcionária e 16 anos como voluntária. “A escolha do nome da Nina não poderia ter sido melhor, pois, a Nina, representa amor, solidariedade e dedicação. Ela fez da Funcime um ideal de vida baseado em valores éticos e morais”, explicou o presidente da Fundação, Felipe Decnop.

Funcime e a gestão 2013/2016

Durante os quatro anos da gestão atual muito se fez pela Funcime junto ao Ministério do Trabalho.

– Foram realizadas adequações no quadro de funcionários;

– pagamento da divida com o INSS que somaram mais de duzentos mil reais;

– média de 500 assistidos e 150 aprendizes;

– mais de 350 empregos no Programa Trabalho Aprendiz;

– construção do acesso à fundação;

– reformas diversas;

– construção de duas salas de aula;

– aquisição de mobiliário novo para a sala de informática;

– biblioteca;

– reforma da quadra existente;

– calçamento da área de circulação dos assistidos e aprendizes (calçamento que foi aproveitado da Avenida Moacyr de

Mattos);

– melhoria na qualidade do conteúdo ensinado para os assistidos e os aprendizes;

– avaliação dos assistidos com mais rigor

– construção e cobertura da quadra esportiva “Nina Maria Bastos Côrtes”.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, os quatro anos trabalhando pela Funcime deixam a sensação de gratidão. “Agradeço ao prefeito Marco Antônio pela confiança em nosso trabalho. O que vale é falarmos de como estamos deixando a Funcime e não como pegamos. Estamos deixando a Fundação sem nenhuma dívida e com muitos projetos e obras realizadas”, avalia a secretária.

O presidente da Fundação Felipe De Cnop se emocionou ao dizer da satisfação em ter sido escolhido para a função e o que a experiência trouxe para sua vida. “Agradeço a todos os meus colegas da Funcime, à Lívia por tudo que compartilhamos e realizamos em prol dos assistidos. Agradeço ao Dr. Consuelo pelo recurso destinado para ajudar na construção da quadra esportiva “Nina Maria Bastos Côrtes”. Ao prefeito Marco Antônio pela honra em poder dirigir uma entidade tão importante e às vezes pouco valorizada pela sociedade. Agradeço aos empresários por empregar nossos aprendizes e aos responsáveis pelos assistidos, realmente foi uma experiência que traz muita maturidade, compromisso e amor ao próximo” avaliou o presidente.

Finalizando o evento o prefeito, Marco Antônio se pronunciou. “É muito gratificante sair da prefeitura deixando obras que valorizem e dignificam o ser humano. E o trabalho que realizamos aqui na Funcime, me deixa muito feliz. Após todo o balanço financeiro e social da Fundação, temos a certeza de dever cumprido tendo feito muito mais que imaginávamos. Parabenizo ao Felipe pelo belo trabalho e à secretaria Lívia que nunca mediu esforços para atender e resolver as questões da Funcime. Desejo que no próximo ano todos usufruam das novas instalações com muito foco, amor e trabalho”, finalizou.

Participaram do evento o prefeito Marco Antônio feraz Junqueira, o chefe de gabinete da prefeitura José do Carmo Fontes, o secretario de Obras Isá Martins, secretario de defesa Civil, Isaias Borges, a secretaria de desenvolvimento social, Lívia Maria Fernandes, a superintendente de educação, Maria Aparecida Silveira, Heloisa Bastos Côrtes, irmã de Nina- a homenageada, a senhora Rina Grossi, pais dos assistidos e funcionários