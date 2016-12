Evento que começa hoje e segue até o sábado terá como tema as relações étnico-raciais

CARATINGA- Caratinga sediará a partir de hoje, o “3º Fórum Regional de Igualdade Racial”. O evento, que segue até o sábado (17) é organizado pelo Cineclube Maria Sena, pelo Conselho Municipal de Políticas para a Igualdade Racial (COMPIR), e Grupo AFRO São Benedito (GRUSABEN) e conta com patrocínio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), e do Governo Estadual de Minas Gerais.

O 3º Fórum Regional de Igualdade Racial é um evento para debater a igualdade racial na microrregião de Caratinga. Como relembra o presidente do Cineclube, Sebastião Genelhu, o primeiro Fórum foi realizado na cidade de Dom Cavati, em 2013, e contou com a participação de mais de 300 pessoas, tendo como eixo de discussão a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial nos estados e municípios, dentre eles: “conquistas e desafios da gestão em Minas, os direitos e conflitos das comunidades quilombolas e apresentou-se a atuação da comissão de participação popular da Assembleia Legislativa, no combate à pobreza em Minas Gerais, além das demandas da população negra dos municípios e comunidades dentro do Plano Plurianual de Ações Governamentais 2013/2015 (PPAG)”.

O segundo, realizado em Manhuaçu no ano de 2015, contou com a participação de 200 pessoas, além da Subsecretaria Estadual de Políticas de Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais. Foi discutida a presença e a participação “do negro na sociedade brasileira, além de serem formados grupos de trabalhos e assim discutidos medidas importantes para o avanço da questão racial no Estado”, afirmou Sebastião.

Para esta edição, o tema é “Educação nas relações étnico-raciais”, e contará com mesas de debates, que abordarão assuntos relacionados à educação e cultura, além da realização de apresentações culturais dos grupos afro da microrregião e de escolas participantes. O público alvo do Fórum são agentes culturais, dirigentes municipais e professores da rede pública municipal e estadual.