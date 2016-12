Armas e munições recolhidas na zona rural de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Nesta segunda-feira (12), a Polícia Militar recolheu armas e munições na zona rural de Bom Jesus do Galho.

Os militares foram informados que um indivíduo estaria ameaçando seus vizinhos no Córrego São Francisco. Uma equipe foi ao local e encontrou o tio do denunciado. Durante abordagem foi localizado um revólver na cintura deste indivíduo. Em seguida, os policiais foram até a casa do denunciado, onde apreenderam uma garrucha.

Os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.