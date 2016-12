Colisão entre Uno e moto na MG-329

CARATINGA – Uma colisão envolvendo um Fiat Uno, placas de Bom Jesus do Galho, e uma motocicleta, placa de Caratinga, foi registrada na noite desta segunda-feira no km 01 da MG-329, na saída para Bom Jesus do Galho. O motociclista Edimilson Fernandes da Costa, 29 anos, ficou ferido e foi levado ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM).

Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, encontrou a moto caída ao chão. O motorista do Uno, Enésio dos Santos, 47, não se feriu. Ele disse que seguia sentido Bom Jesus do Galho quando avistou a moto vindo em sentido contrário. Segundo Enésio, a motocicleta teria invadido a contramão e colidiu de frente contra seu Fiat Uno. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu

na pista.

Edmilson foi resgatado inconsciente pelos bombeiros militares, sendo levado ao PAM.

As causas do acidente estão sendo apuradas.