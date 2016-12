VOLTANDO À VIDA REAL

Ainda estamos debaixo do impacto da trágica queda do avião com a equipe, direção, familiares da Associação Chapecoense de Futebol, e de jornalistas de várias agências de comunicação. Esta ferida levará um bom tempo para ser curada. E o emblema deles nunca será esquecido – o luto continua!

Tentando voltar à nossa vida de cada dia:

Quando Lya Luft escreveu em sua coluna na Veja de 24-6-15 sobre “A Vida Real”, o Brasil se encontrava no meio de uma crise “braba”, e a colunista transcreveu e adaptou o “Decálogo de Bill Gates” – dez conselhos que ele leu em 5 minutos numa festa de formatura do 2º. Grau americano, e recebeu (segundo a lenda) 10 minutos de aplausos, e estava terminada esta sua fala:

“1) A vida não é fácil – acostume-se com isso;

2) O mundo não se preocupa com sua autoestima, mas espera que você faça alguma coisa útil para ele;

3) Você não vai ganhar 20.000 por mês assim que sair da faculdade, não será vice-presidente da empresa com carrão à disposição antes de conseguir comprar o seu próprio carrão com o fruto do seu trabalho ;

4) Se você acha seu professor severo, ou grosso, espere para ver seu futuro chefe ;

5) Trabalhar meio turno, vender qualquer coisa, ser frentista ou garçonete para ajudar a pagar seus estudos não é humilhante . Há quem chame isso de ‘oportunidade’;

6) Antes de você nascer, seus pais talvez não fossem tão críticos quanto agora, que precisam pagar suas contas, lavar suas roupas, aguentar suas insolências, como você dizer que eles são ridículos. Então, antes de querer salvar o planeta, arrume seu quarto ;

7) Se na sua escola ou faculdade não se distinguem os esforçados dos preguiçosos, e todos são igualmente aprovados, saiba que a vida não é assim. Na vida real, ao primeiro erro grave você poderá ir para a rua;

8) A vida não está dividida em semestres. Você não poderá tirar o verão para ‘viajar pelo mundo’ ou coisa parecida. Pouquíssimos empregadores estão interessados em ajudar você a se encontrar. Organize-se, e faça essa busca no seu próprio tempo;

9) A televisão não é como a vida real. Na vida real, a gente tem de sair do barzinho ou da balada e ir para o trabalho;

10) Não ria dos nerds , que os outros julgam babacas porque trabalham, estudam, se esforçam. Há uma boa probabilidade de um dia você ser empregado de um deles.”

A título de enfocar mas corrigir ideias teológicas erradas e ‘furadas’, que nossa dedução do ‘decálogo’ acima seja, de novo, que a vida é séria, que colhemos o que plantamos, mas, também, que o sol nasce para todos. Não importa seu berço, seu nome de família, ou até sua fama. O tempo em que VOCÊ PODE e deve FAZER algo para que você seja bem sucedido se chama AGORA E SEMPRE, e, sobretudo, também, que você NUNCA se esqueça de ajudar aos outros!

Desejo a todos os formandos, que agora já desfrutam da bênção do final de uma etapa, bastante sabedoria e coragem para o próximo passo, especialmente se este significa “entrar na vida real”.

A FACTUAL – Faculdade de Teologia de Caratinga Uriel de Almeida Leitão é credenciada e autorizada pelo MEC, e mantida pela Rede de Ensino DOCTUM.

FORMANDO NOVAS TURMAS! Venha conhecer o curso de Teologia. Estamos na época das novas matrículas. Você pode agendar seu vestibular! Visite nosso site WWW.doctum.edu.br ou ligue para (33)9-9915-9002 ou (33)3322-6226.