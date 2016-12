Cruzeirenses de Caratinga lançam camisa em homenagem a Chapecoense

CARATINGA – Na madrugada de terça-feira (29/11) um acidente aéreo ocorrido na Colômbia vitimou praticamente todo o time da Chapecoense. Morreram 71 pessoas e outras seis ficaram feridas. Dentre as vítimas, atletas, comissão técnica, jornalistas, convidados e tripulantes.

Esse acidente comoveu todo o mundo e várias homenagens foram e estão sendo prestadas. Dentre elas, a feita pelo Grupo de WhatsApp “Cruzeirenses de Caratinga”, que lançou camisa em homenagem ao time catarinense.

O lançamento aconteceu neste domingo (11) no Bar do Laércio. O fundador do grupo André Chálabi, disse que em função da tragédia que abalou o mundo inteiro, “ficamos muito tristes e daí surgiu a ideia da camisa que foi aplaudida por todos na mesma hora”. E essa ideia já foi aprovada por cruzeirenses de outras cidades. Um grupo de torcedores de Belo Horizonte encomendou dez camisas.

Ele frisa que atualmente o grupo conta com 80 pessoas. “Nosso objetivo é interagir sobre o Cruzeiro e ainda contar com notícias que ocorrem nos bastidores da Toca 2 até mesmo antes delas serem veiculadas na impressa nacional”.

Mais informações sobre o grupo podem ser obtidas pelo telefone (33) 9.8880.4887.