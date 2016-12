Preso acusado de estuprar mulher no bairro Dr. Eduardo

CARATINGA – Uma mulher, 50 anos, foi estuprada na madrugada deste domingo (11). O crime aconteceu na Rua Nova Conquista, bairro Doutor Eduardo. A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu prender o suspeito Sérgio Marques dos Santos, vulgo “Jiló”.

Foram os filhos da vítima quem acionaram a Polícia Militar. Eles disseram que a mãe é usuária de crack e que durante a madrugada esteve conversando com outro usuário. Eles informaram quem é essa pessoa e disseram que este suspeito geralmente é visto lavando carros no centro. Os filhos da vítima contaram que ela foi convidada a ir até a casa desse rapaz, onde fariam uso de crack. Após usar diversos entorpecentes, a mulher perdeu seus reflexos e, então, teria sido estuprada.

Os policiais conversaram com a vítima e ela disse que tentou reagir, mas o autor a pressionou contra o chão e consumou o estupro. Segundo a mulher, o Sérgio chegou a ameaçá-la dizendo que ligaria para a polícia e contaria que ela roubou o seu celular. Ela acrescentou que ao deixar a casa, levou um tapa no rosto e ainda foi ameaçada de morte. Conforme a vítima, Sérgio afirmou que não era pra chamar a polícia e a agrediu novamente, desta vez com um soco no rosto.

Assim que deixou o imóvel, a mulher foi usar um telefone público, mas foi impedida por Sérgio. Neste momento a filha da vítima passava pela rua e percebeu a situação. Ao notar a chegada da familiar, o autor fugiu.

A vítima foi levada ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), mas foi informada que para os casos de estupro, o atendimento é feito por um médico legista e não havia profissional para esse atendimento.

Os militares consultaram o sistema informatizado e constataram que havia mandado de prisão em aberto contra Sérgio. Na manhã de ontem, ele acabou detido quando se encontrava nas imediações do PAM, sendo conduzido para Delegacia de Polícia Civil.