PM realiza outra grande apreensão de maconha

Desta vez, 39 barras da droga foram encontradas no Santa Cruz

CARATINGA – No final da tarde de sábado (10), a Polícia Militar realizou outra grande apreensão de maconha. Desta vez, 39 barras da droga foram encontradas na Rua Maria da Conceição Teixeira, no Bairro Santa Cruz. Os policiais também recolheram uma balança de precisão. Esta foi a terceira apreensão vultosa que a PM fez somente neste mês de dezembro. No dia 1º foram recolhidos 80 quilos da droga em Santa Rita de Minas, já no dia 12 foram apreendidos 100 quilos de maconha em Santa Luzia, distrito de Caratinga.

A equipe do Tático Móvel fazia patrulhamento e ao passar pela Rua Dr. Didico, eles avistaram um indivíduo magro, moreno, estatura mediana, que trajava bermuda preta e estava sem camisa. Ao notar a aproximação da viatura, esse rapaz fugiu pela Rua Maria Conceição Teixeira e passou por diversos quintais, tendo tomado sentido a Rua Iapu.

No entanto, os militares foram avisados que uma casa da Rua Maria Conceição Teixeira não está habitada e poderia estar sendo usada para armazenar drogas. Eles foram ao local e perceberam forte odor de maconha. Os policiais entraram na casa e localizaram, dentro do sofá, três barras inteiras de maconha e uma sacola contendo boa parte da droga, que estava pronta para ser embalada. Na cozinha foi encontrada a balança de precisão. Ao vistoriar o quintal, os militares localizaram enterradas 36 barras de maconha.

A droga foi recolhida e levada para Delegacia de Polícia Civil. Estão sendo feitos levantamentos para chegar ao proprietário das 39 barras de maconha.