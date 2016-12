Gol capota na BR-116 e uma pessoa fica ferida

INHAPIM – Um capotamento foi registrado no final da tarde de domingo (11) no km 495 da BR-116, em Inhapim. Uma pessoa ficou ferida e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Comunitários de Ubaporanga.

No Gol, placas de Inhapim, seguiam o motorista Alexandre da Silva Azevedo, 26, que aparentemente não teve ferimentos, e a passageira Alexandra Leal Gonçalves, 24, que sofreu escoriações no tórax e apresentava suspeita de fratura no braço direito. Ambos foram levados ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), em Caratinga.